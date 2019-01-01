Когда ваш оливье умрет: осматриваем новогодний стол с Роспотребнадзором

Не все салаты одинаково полезны, если пережили вместе с вами Новый год

Майонезный салат не вечен — максимум шесть часов





В последний день года добрую половину россиян накрывает желанием отдохнуть так, чтобы после каникул реально хотелось работать. Вторую же половину неведомая сила гонит на кухню — наготовить еды столько, чтобы все оставшиеся выходные к плите не возвращаться. Но поспешим вас расстроить: мало что из того, что появилось на вашем новогоднем столе, доживет и до середины праздников.







Скорее всего, дочитав этот текст, вам придется вернуться к столу, чтобы утилизировать остатки праздника — либо в себя, либо в ведро. А как сделать так, чтобы первое января не стало для вашего желудка вторым пришествием, рассказывают эксперты Роспотребнадзора.







Чемпионы по количеству жалоб на боли в животе — это салаты, особенно если их готовили в прошлом году. Майонез, сметана, разные соусы и даже масло в качестве заправки сокращают жизненный цикл салата до шести часов: если в составе блюда есть мясо или колбаса, яйца и молочные продукты, храниться оно будет меньше, чем обычный винегрет.





Овощной микс проживет в холодильнике сутки и уже потом станет потенциальной угрозой желудку.







Нарезанные и смешанные продукты — плодотворная среда для бактерий. Поэтому, чтобы минимизировать риск отравления, попрощайтесь с оливье, «Зимним», «Крабовым» и прочими салатами в первые часы наступившего года. Холодильник тоже не спасет от порчи: салат потечет, а перепад температурного режима станет фактором для размножения бактерий.







Салаты на второй день после готовки уже потенциальные враги вашего желудка





— Любая заправка снижает срок годности. По санитарным нормам в магазинах и общепите срок реализации салатов — один час. Поэтому если вы взяли уже готовый оливье, съедать его нужно скорее, — рассказывает специалист управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анна Ожиганова. — С осторожностью стоит относиться к холодным закускам, паштетам, заливному: всё, что стояло новогоднюю ночь на столе, нужно смело выкидывать.







В зоне риска — ягоды, овощи и фрукты, особенно если они уже поданы к столу.





Санврачи советуют мыть их только перед тем, как съесть — чистые и мокрые продукты долго храниться не будут. Если же холодильник до отказа забит и выкидывать продукты жалко, съедайте запасы в правильной последовательности: в первую очередь абрикосы и персики — они относятся к скоропортящимся фруктам. Нектарины, яблоки, груши, апельсины и лимоны проживут дольше, если, конечно, они целые. Храните их в холодильнике, так они дольше останутся свежими. А вот бананы лучше оставить в комнатной температуре.







Домашние консервы чувствуют себя лучше при низких температурах, но даже их санврачи советуют кипятить перед приготовлением, чтобы не слечь с ботулизмом.







— Ни один из рецептов консервирования не предотвращает прорастание спор ботулинического микроба. Поэтому консервированные продукты, приготовленные в домашних условиях, перед употреблением следует выложить в кастрюлю и прокипятить 15–20 минут, а затем охладить, — советуют в Роспотребнадзоре. — Кипячение разрушает токсин, если он образовался в консервах. Именно кипячение консервированных продуктов перед едой — основная мера профилактики ботулизма.







В гастрономической схватке проиграет тот, кто решит растянуть удовольствие





Еще один фактор риска — курица, но с ней стоит быть осторожными ещё на стадии готовки: для разделки птицы используйте отдельную доску, которую потом нужно тщательно вымыть. Мясо нужно жарить, варить или запекать как минимум 40 минут, чтобы избавить себя от риска сальмонеллеза. Если готовите рыбу, обратите внимание, чем она пахнет: у свежей характерного рыбного запаха нет. Яркий аромат — повод усомниться в качестве продукта и тщательно осмотреть: если чешуя рыбы сухая и ломкая, а жабры посерели или потемнели — всё пропало.







В праздничной суматохе санврачи советуют помнить главное правило — как можно меньше суеты в закупках, в готовке и поедании. Смотрите на срок годности товара, готовьте продукты столько, сколько прописано в рецептах, не ешьте то, что уже заветрилось. А если проблемы все-таки случились — действуйте оперативно: в вашей аптечке должны быть средства для пищеварения (например, «Панкреатин», «Фестиал» и т. д.), против диареи (активированный уголь, «Полисорб» и т. д.), от изжоги («Смекта», «Алмагель» и т. д.)

