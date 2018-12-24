«Душили так, что лицо почернело»: пассажиры попытались убить таксиста — он рассказал, как спасся

Мужчину связали и сунули в багажник — он сбежал, открыв замок отверткой

Борис сумел сбежать из багажника своего автомобиля, когда пришёл в сознание
Борис сумел сбежать из багажника своего автомобиля, когда пришёл в сознание


37-летнего водителя из Карасука Новосибирской области едва не задушили до смерти во время попытки угнать его машину — он сумел сбежать из багажника своего автомобиля.


Инцидент произошёл 21 декабря. Как рассказал корреспонденту НГС пострадавший таксист Борис, севшие к нему в автомобиль молодые люди показались ему странными с самого начала. 


«Я находился от заказа в километре, то есть пару минут, и я на месте. Я приехал на адрес: из-за угла дома вышли два паренька, сели в машину. Я спросил: "Парни, куда едем?". Они мне сказали — [в микрорайон] Жилмассив. Уже в процессе поездки я уточнил, куда конкретно едем: — "в гаражи". Ну, мы всюду возим, и на дачи, и к гаражам, и разных — пьяных, трезвых. Разные заказы бывают. От них обоих пахло сильно алкоголем. Как только я заехал в тёмное место, и всё, они на меня накинули удавку», — вспоминает Борис.


Молодые люди попытались задушить мужчину, когда тот заехал в тёмное место
Молодые люди попытались задушить мужчину, когда тот заехал в тёмное место


Как только Борис понял, что случилось, он попытался сдать назад. «Я потянулся, чтобы скорость переключить на заднюю, но второй ударил меня по руке. И всё — я потерял сознание», — говорит таксист.


Очнулся он лишь спустя 20 минут, но без верхней одежды и в багажнике своего автомобиля. «Просто не понимал, что происходит. Полежал немного, пришёл в себя. Замёрз сильно, так как они меня раздели, я в одной кофте лежал. 


И только потом мозги у меня включились и до меня дошло, что меня душили и я нахожусь в багажнике своего автомобиля», — рассказал пострадавший.


После того как автомобиль остановился, Борису удалось нащупать в темноте багажника язычок замка и отвёртку. «Отвёрткой я ну как бы придавил, багажник открылся, и я выбежал. Время было буквально 8-й час. Они меня где-то минут 40 катали. И всё, я забежал на территорию, где чёрный металл принимали. Меня многие знают люди, но душили меня так, что лицо чёрное было, глаза красные от лопнувших капилляров. Пришлось долго объяснять, кто я такой», — вспоминает таксист.


Удавку мужчины бросили вместе с Борисом в багажник — она была сделана из простой бельевой верёвки. Фото из материалов дела
Удавку мужчины бросили вместе с Борисом в багажник — она была сделана из простой бельевой верёвки. Фото из материалов дела


Борису удалось уговорить рабочего, который собирался домой, чтобы тот помог ему догнать похищенный автомобиль. «В процессе преследования я позвонил в полицию и сообщал дежурной части о перемещении их. В итоге мы их прижали, и сотрудники полиции их упаковали. Я снова сел в свой автомобиль, приехал в отделение писать заявление. С моей машины сняли отпечатки. А тех двоих посадили в следственный изолятор», — сказал Борис.


Сейчас Борис находится дома на больничном. Он отметил, что лишь подрабатывал таксистом, а в основное время работает водителем. 


«Ну, не от хорошей жизни же идёшь таксистом. У нас зарплата 15 тысяч по городу, вот и приходится калымить. Буду ещё ездить», — резюмирует Борис.


В отношении двоих молодых людей Карасукским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, по факту покушения на убийство 37-летнего мужчины, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. Им грозит до 20 лет лишения свободы.


В середине декабря спасатели Бердского поисково-спасательного отряда достали из реки Шипуниха в Искитимском районе Новосибирской области тело мужчины — к его ногам были привязаны кирпичи, а тело обожжено.

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