Для тех, кто все пропустил: 10 фильмов 2018 года, которые стоит посмотреть в каникулы

2018 год подарил встречи со знакомыми киногероями и друзьями детства





Гастрономический кутеж в чистом виде надоедает быстро, а значит, придёт пора замешивать хлеб со зрелищем. Конечно, можно в тридцать пятый раз похихикать над Женей Лукашиным, который путается в штанах и зовет маму, а можно достать блокнотик с названиями фильмов, которые вы по каким-то причинам не успели посмотреть на большом экране или посмотрели, но не откажете себе в удовольствии глянуть вновь.





«Мстители: война бесконечности»







Видео: MARVEL Россия / YouTube.com





Для поклонников вселенной Marvel «Война бесконечности» — настоящий новогодний подарок, который выдали авансом ещё в мае. Но если вы не из тех, кто ночевал в очереди у кинотеатров, чтобы выкружить билет на премьеру, и в общем-то равнодушны к «Мстителям», посмотреть все-таки стоит.







Без сомнений, это самый нарядный фильм супергеройской линейки: где ещё можно застать два десятка самых разных (и самых классных) супергероев — Человека-паука, Доктора Стренджа, Железного Человека? Сюжет укладывается в пару предложений. Герои объединяются, чтобы два с половиной часа бороться с фиолетовым громилой Таносом, который хочет уничтожить вселенную. Схватки в космосе, схватки на Земле, пара внезапных сюжетных поворотов на фоне парада супергероев. Критики даже сравнили «Мстителей» с «Голубым огоньком» из-за обилия персонажей на метр фильма.







«Кристофер Робин»







Видео: iVideos / YouTube.com





Кристофер Робин уже не маленький мальчик, а сэр Кристофер Робин. Но рутина и обыденность взрослой жизни его тяготят. Однажды он встречает друга детства — Винни, и, кажется, это отличный повод отправиться в Стоакровый лес, чтобы отыскать остальную компанию и неподдельное счастье.







Если в новогодние праздники хочется уюта и сказки, «Кристофер Робин» — идеальный для такого настроения фильм. Подойдёт для просмотра в любой формации: в одиночестве, со второй половинкой или целой семьей.







«Талли»







Видео: iVideos / YouTube.com





Фильм, ради которого Шарлиз Терон поправилась на 20 кг, чтобы сыграть измотанную мать. Что нужно женщине, если у нее уже есть трое детей? Любящий муж, деньги или аптечка, напичканная успокоительными? Конкурировать с последним может разве что отгул, который мать вправе взять в любое время дня и ночи. Героине фильма на помощь приходит Талли — нянька, которая сначала становится другом детей, а потом и самой хозяйки.





В российском прокате «Талли» осталась незамеченной, однако критики посмотреть фильм все-таки советуют: женщинам — потому что это фильм о женской душе, и мужчинам — чтобы, как говорится, понять и простить.







«Мэнди»







Видео: iVideos / YouTube.com





Если вы любите сюрреализм, триллеры и красивую картинку, то, скорее всего, знакомы с «Мэнди» — историей инди-режиссёра Паноса Косматоса с Николасом Кейджем в главной роли. Фильм о парочке, которая поселилась в живописном лесу и жила бы друг для друга, если бы до нее не добралась банда религиозных фанатиков с главарем-наркоманом. Они похищают девушку, собственно это и побуждает героя Кейджа встать на тропу кровавой битвы.







Много крови, беспощадная жестокость, психоделические повороты сюжета и тяжелые гитарные риффы, которые фоном преследуют героев весь фильм, — вот что такое «Мэнди», картина, которую критики назвали «сочетанием «Безумного Макса» с соревнованиями триатлетов Ironman».







«Лето»







Видео: В Рейтинге / YouTube.com





Фильм-автобиография о Викторе Цое, Майке Науменко и появлении группы «Кино» — наверно, самое теплое воспоминание киноманов о лете-2018. Сценарий, написанный по воспоминаниям супруги Науменко, собирает в одном кадре всех рокеров и бунтарей Ленинграда 80-х годов, которых играют не менее интересные артисты — Рома Зверь, Ирина Старшенбаум, Александр Горчилин, Никита Ефремов и другие. Наравне с самим кино стоят сами съемки и монтаж «Лета»: во-первых, корейский двойник Цоя, который в фильме говорит голосом половинки дуэта «Чай вдвоём» Дениса Клявера, во-вторых, арест режиссёра Кирилла Серебренникова — монтаж он согласовывал уже через своих адвокатов.







Удивительные сходства актёров со своими персонажами, оригинальные каверы и проникновенные цоевские песни — составляющие двухчасовой ностальгии. На самом деле, фильм смотрится на одном дыхании, а под «Дерево», исполненное на последних минутах, хочется поплакать или подумать о чём-то своём.







«Дэдпул-2»







Видео: HD Трейлеры / YouTube.com





Главный персонаж картины берёт не только манерой крошить врагов в салат, но и отпускать между потасовками шутки, часть из которых — ниже пояса. Второй «Дэдпул» получился более щедрым на спецэффекты, диалоги и персонажей в картине: наёмник работает уже не соло, а в команде с яркими личностями Кейблом и Домино. Диалоги о любви, дружбе и прочих ценностях человечества проскакивают между боевыми подвигами Дэдпула. К счастью, злодеи поджидают его так часто, что времени на самокопание остается не так много.







«Я худею»







Видео: iVideos / YouTube.com





Российская комедия, которая станет комом в горле тем, кто решится посмотреть её в обнимку с тазиком оливье. Хотя «Я худею» больше не о лишних килограммах, а об умении рассмотреть внутренний мир ближнего через внешнюю оболочку. По сюжету главную героиню бросает парень из-за того, что она полная. Девушка решает похудеть, но внезапно находит счастье — причем не в лишних килограммах, а в вещах и людях, её окружающих.





Веса фильму добавляют звезда инстаграм-пародий Ирина Горбачева и обаятельный толстячок Евгений Кулик, знакомый любителям телесериалов по роли в «Острове».







«Веном»







Видео: FilmSelect Россия / YouTube.com





Перелопатить историю о Веноме в отдельный фильм продюсеры пытались десять лет, в итоге летом 2018-го вышел супергеройский ужастик с Томом Харди в главной роли. Харди досталась судьба репортера Эдди, у которого рушится всё: уходит жена, его увольняют с работы из-за щекотливого интервью. Эдди раздавлен и зол на весь мир, теперь он — идеальный объект для инопланетных паразитов, которые превратят его в мерзкого, уродливого симбиота.







«Мама Мия — 2»







Видео: iVideos / YouTube.com





Есть пять причин, чтобы сегодня же вечером посмотреть этот фильм: вы любите мюзиклы, вы любите Мэрил Стрип, вы любите «Аббу», вы любите, когда в фильмах яркие костюмы и тёплые, летние декорации. И вы хотите только смеяться и плакать от умиления, а не переживать за жизнь главного героя.







Попереживать, впрочем, немного придётся — хотя бы за главную героиню, которая оказывается в щекотливой ситуации. Софи беременна и не уверена, счастлива ли она в браке. Одновременно в уютное Калокаири приезжают трое мужчин, которые претендуют на роль её отца.







Лёгкое и стильное кино, щедро приправленное любимыми песнями шведской четвёрки.







«Ёлки последние»







Видео: СТС / YouTube.com





Каждый год 31 декабря советский парень Женя Лукашин ходил с друзьями в баню. А современная Россия вот уже восемь лет ходит в кино на «Ёлки». Каждый год над фильмом работают лучшие сценаристы, режиссёры и актёры, а тандем Ургант-Светлаков уже как банка зелёного горошка в оливье — последний штрих Нового года.







В этом году к «Ёлкам» добавилась обнадеживающая приставка «последние» — герои решили попрощаться со своими зрителями и дарят пять трогательных историй о любви, доверии, дружбе, русском экстриме и новогодних чудесах.

