Новосибирцы пожаловались на исчезнувшую связь МТС — перебои затронули сотни абонентов

В пресс-службе заявили, что никаких проблем со связью нет

Сбой начался в районе 15:00 и продолжался более трёх часов





Больше 400 новосибирцев остались сегодня днём без связи оператора МТС — сбой начался в районе 15:00 и продолжался более трёх часов.





По информации мониторингового сервиса Downdetector, 51% пользователей не могли воспользоваться мобильной связью, а 48% жаловались на сбой интернета. В пик сбоя, который начался в 17:40, было зафиксировано 422 обращения.





По данным сервиса, сбой произошел также в Чите, Улан-Удэ, Москве и Санкт-Петербурге.





По данным сервиса, сбой произошел также в Чите, Улан-Удэ, Москве и Санкт-Петербурге





Как заверила корреспондента НГС пресс-директор МТС Татьяна Зубко, сеть МТС работает без перебоев. «Ни про какие сбой и перебои я не слышала. У нас всё работает нормально, с вами разговариваю. Сеть работает в штатном режиме», — сказала Татьяна Зубко.





Она также отметила, что в случае массовых сбоев связь бы не работала у большого числа людей. «Знаете, обращение абонентов должны быть массовыми. А при массовых обращениях связь не должна работать у меня, у ваших каких-то знакомых», — объяснила Зубко.





В середине октября в работе сервисов Альфа-Банка произошел временный сбой. Мобильное приложение, интернет-банк и колл-центр были недоступны.

