Новосибирцы пожаловались на исчезнувшую связь МТС — перебои затронули сотни абонентов

В пресс-службе заявили, что никаких проблем со связью нет

Сбой начался в районе 15:00 и продолжался более трёх часов
Сбой начался в районе 15:00 и продолжался более трёх часов


Больше 400 новосибирцев остались сегодня днём без связи оператора МТС — сбой начался в районе 15:00 и продолжался более трёх часов.


По информации мониторингового сервиса Downdetector, 51% пользователей не могли воспользоваться мобильной связью, а 48% жаловались на сбой интернета. В пик сбоя, который начался в 17:40, было зафиксировано 422 обращения.


По данным сервиса, сбой произошел также в Чите, Улан-Удэ, Москве и Санкт-Петербурге.


По данным сервиса, сбой произошел также в Чите, Улан-Удэ, Москве и Санкт-Петербурге
По данным сервиса, сбой произошел также в Чите, Улан-Удэ, Москве и Санкт-Петербурге


Как заверила корреспондента НГС пресс-директор МТС Татьяна Зубко, сеть МТС работает без перебоев. «Ни про какие сбой и перебои я не слышала. У нас всё работает нормально, с вами разговариваю. Сеть работает в штатном режиме», — сказала Татьяна Зубко.


Она также отметила, что в случае массовых сбоев связь бы не работала у большого числа людей. «Знаете, обращение абонентов должны быть массовыми. А при массовых обращениях связь не должна работать у меня, у ваших каких-то знакомых», — объяснила Зубко.


В середине октября в работе сервисов Альфа-Банка произошел временный сбой. Мобильное приложение, интернет-банк и колл-центр были недоступны.

Прочтений: 4764

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (31)31
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено