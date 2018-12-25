Новосибирцы купили за год 4 новых электромобиля — все марки Nissan

Nissan Leaf стоит 2 миллиона рублей

Nissan Leaf может проехать на одной зарядке 285 километров
Nissan Leaf может проехать на одной зарядке 285 километров


В Новосибирской области в ноябре 2018 года продан один новый электромобиль, это японский Nissan Leaf. Уровень спроса на электрокары в регионе, как и по всей стране, до сих пор является минимальным.


«За 11 месяцев 2018 года продано 4 электрокара Nissan Leaf, один из них в ноябре», — уточнил НГС руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.


Всего по России за ноябрь продано 10 электрокаров, из них только одна Tesla Model X, остальные Nissan Leaf. 5 штук приобрели жители Приморья, остальные машины отправились в Москву, Подмосковье, Краснодарский край, Калужскую область. 


Электрокар Nissan Leaf способен проехать на одной зарядке 285 километров, его стоимость составляет 2 миллиона рублей. Ранее мы сообщали о повышенном спросе новосибирских водителей на отечественную Lada Granta стоимостью от 419 900 рублей.


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