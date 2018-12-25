У вокзала открылось кафе с десертом за 87 тысяч и тортом по 1500 рублей за кусок

В заведении утверждают, что всё это очень полезно для здоровья

Съедобное украшение из изомальта стоимостью 87 000 рублей
Съедобное украшение из изомальта стоимостью 87 000 рублей


В отдельно стоящем павильоне на Вокзальной, 4Б заработал «Ресторан здорового питания FitnessFoodCafe Nsk». Здоровье обойдется недешево: 120-граммовый кусочек торта здесь стоит 1500 рублей, но есть десерты и на порядок дороже.


FitnessFoodCafe открылось в конце прошлой неделе и пока работает в тестовом режиме. Основной владелец заведения — Надежда Лачимова (ей принадлежит 51% в ООО «ФитнесФуд Кафе»). Остальные доля распределены поровну между братьями Владимиром и Василием Петриченко. Владимир до этого был учредителем строительной компании «Экоград».


По внешнему виду кафе никак нельзя сказать, что здесь можно «выпить кофе» на несколько тысяч рублей
По внешнему виду кафе никак нельзя сказать, что здесь можно «выпить кофе» на несколько тысяч рублей


По виду FitnessFoodCafe — обычная демократичная кофейня. В зале всего два стола и пять мест на высоких табуретах у окна. В меню в целом обычный набор закусок и салатов. Впрочем, как утверждают в заведении, их готовят каким-то особенно полезным для здоровья способом. Так например, в салате «Анти-Цезарь» за 690 рублей яичный соус заменен на йогуртовый. Цены на горячее начинаются с 490 рублей (столько стоит, например, запечённое куриное филе). На гарнир можно взять перловку с овощами, которая обойдется еще в 270 рублей. У каждого блюда в меню указана калорийность и количество жиров, белков и углеводов.


Этот кусочек торта стоит 1560 рублей
Этот кусочек торта стоит 1560 рублей


Самая впечатляющая часть меню, впрочем, — это десерты. 120-граммовый кусочек торта в кафе обойдется в 1500–1560 рублей.


Заведение с большим отрывом опережает любые новосибирские рестораны по цене десертов
Заведение с большим отрывом опережает любые новосибирские рестораны по цене десертов


Есть в кафе и более дорогие сладости. Так, на витрине выставлена съедобная композиция (она изготовлена из так называемого изомальта — материала на основе растительных вытяжек) стоимостью в 87 тысяч рублей.


«Это же ручная работа», — отреагировала на удивление корреспондента НГС сотрудница заведения.


Кафе заняло первый этаж павильона в начале Вокзальной магистрали 
Кафе заняло первый этаж павильона в начале Вокзальной магистрали 


FitnessFoodCafe — не единственное открывшееся в конце года заведение, которое поражает ценами (и их несоответствием с тем, как выглядит заведение). Так, в прошлую пятницу на Советской, 27 заработала «Раковарня Ивана Раковара», где корреспонденту не смогли предложить ничего дешевле 1490 рублей — столько здесь стоит полкило раков.

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