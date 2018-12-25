У вокзала открылось кафе с десертом за 87 тысяч и тортом по 1500 рублей за кусок
В заведении утверждают, что всё это очень полезно для здоровья
В отдельно стоящем павильоне на Вокзальной, 4Б заработал «Ресторан здорового питания FitnessFoodCafe Nsk». Здоровье обойдется недешево: 120-граммовый кусочек торта здесь стоит 1500 рублей, но есть десерты и на порядок дороже.
FitnessFoodCafe открылось в конце прошлой неделе и пока работает в тестовом режиме. Основной владелец заведения — Надежда Лачимова (ей принадлежит 51% в ООО «ФитнесФуд Кафе»). Остальные доля распределены поровну между братьями Владимиром и Василием Петриченко. Владимир до этого был учредителем строительной компании «Экоград».
По виду FitnessFoodCafe — обычная демократичная кофейня. В зале всего два стола и пять мест на высоких табуретах у окна. В меню в целом обычный набор закусок и салатов. Впрочем, как утверждают в заведении, их готовят каким-то особенно полезным для здоровья способом. Так например, в салате «Анти-Цезарь» за 690 рублей яичный соус заменен на йогуртовый. Цены на горячее начинаются с 490 рублей (столько стоит, например, запечённое куриное филе). На гарнир можно взять перловку с овощами, которая обойдется еще в 270 рублей. У каждого блюда в меню указана калорийность и количество жиров, белков и углеводов.
Самая впечатляющая часть меню, впрочем, — это десерты. 120-граммовый кусочек торта в кафе обойдется в 1500–1560 рублей.
Есть в кафе и более дорогие сладости. Так, на витрине выставлена съедобная композиция (она изготовлена из так называемого изомальта — материала на основе растительных вытяжек) стоимостью в 87 тысяч рублей.
«Это же ручная работа», — отреагировала на удивление корреспондента НГС сотрудница заведения.
FitnessFoodCafe — не единственное открывшееся в конце года заведение, которое поражает ценами (и их несоответствием с тем, как выглядит заведение). Так, в прошлую пятницу на Советской, 27 заработала «Раковарня Ивана Раковара», где корреспонденту не смогли предложить ничего дешевле 1490 рублей — столько здесь стоит полкило раков.
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Стас Соколов
Фото автора