Выгодный курс: в обмен на Ростика зоопарк получит вомбатов, гепардов, фламинго и три вида обезьян
Директор зоопарка рассказал НГС, кого пришлют в Новосибирск взамен уехавшего в Китай медведя
В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило рассказали, каких животных они рассчитывают получить в обмен на белого медведя Ростика, уехавшего жить в Китай.
В частности, отправка медведя в Китай позволит зоопарку получить пару вомбатов из Австралии, рассказал корреспонденту НГС директор зоопарка Андрей Шило.
«Есть соглашение о намерениях, где <…> один из пунктов — это вомбаты, которые должны прибыть к нам в 2019 году. Для них нужно построить соответствующий вольер», — сообщил Андрей Шило.
Он уточнил, что пока этих животных нет ни в одном зоопарке России.
Кроме того, по словам Андрея Шило, в обмен на Ростика зоопарк должен получить пару гепардов, кубинских фламинго и три вида обезьян из разных зоопарков мира.
В начале декабря белый медведь Ростик — 3-летний детёныш Кая и Герды — уехал жить в зоологический центр города Циндао. В Новосибирском зоопарке рассказывали, что медведь хорошо перенёс дорогу, а его новый вольер в Китае гораздо лучше прежнего — в нём даже есть естественное озеро.
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Ольга Хмелевская
Фото Анны Новиковой