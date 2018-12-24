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Выгодный курс: в обмен на Ростика зоопарк получит вомбатов, гепардов, фламинго и три вида обезьян

Директор зоопарка рассказал НГС, кого пришлют в Новосибирск взамен уехавшего в Китай медведя

Ростик теперь живёт в Китае — вместо него Новосибирский зоопарк должен получить животных нескольких видов
Ростик теперь живёт в Китае — вместо него Новосибирский зоопарк должен получить животных нескольких видов


В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило рассказали, каких животных они рассчитывают получить в обмен на белого медведя Ростика, уехавшего жить в Китай.


В частности, отправка медведя в Китай позволит зоопарку получить пару вомбатов из Австралии, рассказал корреспонденту НГС директор зоопарка Андрей Шило.


«Есть соглашение о намерениях, где <…> один из пунктов — это вомбаты, которые должны прибыть к нам в 2019 году. Для них нужно построить соответствующий вольер», — сообщил Андрей Шило.


Он уточнил, что пока этих животных нет ни в одном зоопарке России.


Кроме того, по словам Андрея Шило, в обмен на Ростика зоопарк должен получить пару гепардов, кубинских фламинго и три вида обезьян из разных зоопарков мира.


В начале декабря белый медведь Ростик — 3-летний детёныш Кая и Герды — уехал жить в зоологический центр города Циндао. В Новосибирском зоопарке рассказывали, что медведь хорошо перенёс дорогу, а его новый вольер в Китае гораздо лучше прежнего — в нём даже есть естественное озеро.

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