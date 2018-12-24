Огонь лезет из окна: на Красина загорелась квартира в девятиэтажке

Дом расположен недалеко от пересечения с улицей Гоголя





Сегодня, 24 декабря, на улице Красина в Новосибирске загорелась квартира на последнем этаже девятиэтажки.





«Горит квартира в доме по Красина, 47», — написал в редакцию очевидец.





На фотографии с места происшествия видно, что пламя вырывается из окна.





После публикации в пресс-службе ГУ МЧС по НСО сообщили, что из дома эвакуировали жителей — количество эвакуированных уточняется, примерное число — 20–30 человек.





Пожарные приехали на место в 16:12. «Горение на общей площади 20 квадратных метров на 9 этаже», — рассказали в пресс-службе ведомства.





В горящей квартире нашли женщину, которую реанимировали медики — её состояние удовлетворительное.









Днём пожар случился в другом районе города — над Лесоперевалкой поднимался столб дыма.