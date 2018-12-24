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Огонь лезет из окна: на Красина загорелась квартира в девятиэтажке

Пожар случился на верхнем этаже дома

Дом расположен недалеко от пересечения с улицей Гоголя
Дом расположен недалеко от пересечения с улицей Гоголя


Сегодня, 24 декабря, на улице Красина в Новосибирске загорелась квартира на последнем этаже девятиэтажки.


«Горит квартира в доме по Красина, 47», — написал в редакцию очевидец.


На фотографии с места происшествия видно, что пламя вырывается из окна.


После публикации в пресс-службе ГУ МЧС по НСО сообщили, что из дома эвакуировали жителей — количество эвакуированных уточняется, примерное число — 20–30 человек.


Пожарные приехали на место в 16:12. «Горение на общей площади 20 квадратных метров на 9 этаже», — рассказали в пресс-службе ведомства.


В горящей квартире нашли женщину, которую реанимировали медики — её состояние удовлетворительное.



Днём пожар случился в другом районе города — над Лесоперевалкой поднимался столб дыма.

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