Огонь лезет из окна: на Красина загорелась квартира в девятиэтажке
Пожар случился на верхнем этаже дома
Сегодня, 24 декабря, на улице Красина в Новосибирске загорелась квартира на последнем этаже девятиэтажки.
«Горит квартира в доме по Красина, 47», — написал в редакцию очевидец.
На фотографии с места происшествия видно, что пламя вырывается из окна.
После публикации в пресс-службе ГУ МЧС по НСО сообщили, что из дома эвакуировали жителей — количество эвакуированных уточняется, примерное число — 20–30 человек.
Пожарные приехали на место в 16:12. «Горение на общей площади 20 квадратных метров на 9 этаже», — рассказали в пресс-службе ведомства.
В горящей квартире нашли женщину, которую реанимировали медики — её состояние удовлетворительное.
Днём пожар случился в другом районе города — над Лесоперевалкой поднимался столб дыма.
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Елена Громкова
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