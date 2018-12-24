Город обжор: Новосибирск вошел в топ-5 регионов, где очень любят мандарины

Жители Новосибирской области купили почти 400 тонн мандаринов





Новосибирская область стала четвёртым регионом по продажам мандаринов за 4 месяца — всего в Новосибирской области жители купили почти 400 тонн мандаринов, сообщает оператор фискальных данных OFD.





Специалисты изучили 4 миллиарда кассовых чеков, в которых фигурировали продажи мандаринов за период с 12 сентября по 18 декабря 2018 года.







Новосибирская область заняла 4-е место в рейтинге регионов по их продажам — всего за 4 месяца в области было продано 390 тонн мандаринов при средней цене почти 83 рубля за килограмм.







«Больше всего мандарины любят в Красноярском крае, Томской области, Москве, Новосибирской области и Пермском крае. Эти пять регионов потребляют более трети всех объемов этого фрукта в стране. Всплеск продаж начался в 20-х числах октября, достигнув пика 19–25 ноября, когда за неделю было продано 371 тонна», — отмечает руководитель направления PR OFD Александр Попов.





Больше всего мандарины любят в Красноярском крае, Томской области, Москве, Новосибирской области и Пермском крае





Сегодня Новосибирск попал в топ городов по количеству проданных автомобилей с пробегом за 11 месяцев 2018 года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».