Город обжор: Новосибирск вошел в топ-5 регионов, где очень любят мандарины

Жители области купили почти 400 тонн

Жители Новосибирской области купили почти 400 тонн мандаринов
Жители Новосибирской области купили почти 400 тонн мандаринов


Новосибирская область стала четвёртым регионом по продажам мандаринов за 4 месяца — всего в Новосибирской области жители купили почти 400 тонн мандаринов, сообщает оператор фискальных данных OFD.


Специалисты изучили 4 миллиарда кассовых чеков, в которых фигурировали продажи мандаринов за период с 12 сентября по 18 декабря 2018 года. 


Новосибирская область заняла 4-е место в рейтинге регионов по их продажам — всего за 4 месяца в области было продано 390 тонн мандаринов при средней цене почти 83 рубля за килограмм.


«Больше всего мандарины любят в Красноярском крае, Томской области, Москве, Новосибирской области и Пермском крае. Эти пять регионов потребляют более трети всех объемов этого фрукта в стране. Всплеск продаж начался в 20-х числах октября, достигнув пика 19–25 ноября, когда за неделю было продано 371 тонна», — отмечает руководитель направления PR OFD Александр Попов.


Больше всего мандарины любят в Красноярском крае, Томской области, Москве, Новосибирской области и Пермском крае
Больше всего мандарины любят в Красноярском крае, Томской области, Москве, Новосибирской области и Пермском крае


Сегодня Новосибирск попал в топ городов по количеству проданных автомобилей с пробегом за 11 месяцев 2018 года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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