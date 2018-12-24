Праздника не будет: в Кировском районе открытие ёлки перенесли из-за мороза на январь

В Октябрьском районе хотели сделать так же, но не смогли — из-за занятости артистов

Ёлки и снежные городки уже работают, но от массовых гуляний и концертов в мороз решили отказаться 
Ёлки и снежные городки уже работают, но от массовых гуляний и концертов в мороз решили отказаться 


В Новосибирске перенесли открытие некоторых ёлок и снежных городков в трёх районах — планам помешали аномальные морозы, которые пришли в город.


Как сообщили в пресс-центре мэрии, открытие главной ёлки Кировского района, которое должно было пройти сегодня за кинотеатром «Рассвет», перенесли на следующий год.


«В связи с погодными условиями праздничное начало работы снежного городка и районной ёлки пройдёт в десятых числах 2019 года. Мы убедительно просим всех кировчан избежать дальних поездок, держать полный заряд батареи на телефоне, не забывать про тёплые вещи и вовремя согреваться чаем в хорошей компании», — объявили на сайте мэрии. В администрации Кировского района добавили, что технически ёлка и снежный городок открыты — перенесли лишь праздничные мероприятия.


Перенесли на другую дату и открытие главной ёлки в Дзержинском районе. В районной администрации корреспонденту НГС объяснили, что её откроют не завтра, как планировалось, а 28 декабря: в 15:00 — у здания администрации, в 16:00 — в парке «Берёзовая роща».


Ёлку в Октябрьском районе перенести не смогли из-за артистов, график которых оказался забит, поэтому в администрации решили просто сократить программу с часа до 20 минут. Ёлка откроется в 17:00 на площади Пименова. 


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