«Все отключились в одно время»: на Красном проспекте массово погасли светофоры

На улице — огромная пробка

Из-за отключения перед перекрёстками начали собираться пробки
Из-за отключения перед перекрёстками начали собираться пробки


Днём 24 декабря на трёх перекрёстках с Красным проспектом отключились светофоры — из-за этого начали собираться пробки.


Отметка о неработающем светофоре появилась на Яндекс.Картах в 15:08. В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении информацию об отключении светофора подтвердили.


«Аварийное отключение электроэнергии. Светофоры отключились все в одно время. Пока причины не выяснены, нет электроэнергии на перекрёстках. Пытаемся выяснить, в чём причина, где авария, когда будет устранена», — пояснили корреспонденту НГС в диспетчерской СМЭУ.


Светофоры погасли на пересечениях Красного проспекта с улицами Гоголя, Достоевского и Писарева. Согласно сервису Яндекс.Пробки, движение по площади было заметно затруднено. Скорость машин на самом сложном участке — пересечении улицы Железнодорожной и Красного проспекта — не превышала 5 км/ч. В целом уровень пробок в городе оценивался на 6 баллов.


Светофоры погасли на пересечениях Красного проспекта с улицами Гоголя, Достоевского и Писарева
Светофоры погасли на пересечениях Красного проспекта с улицами Гоголя, Достоевского и Писарева


Сегодня стало известно, что в Новосибирске резко вырос спрос на отогрев авто — услуга подорожала минимум в два раза.

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