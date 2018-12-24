«Все отключились в одно время»: на Красном проспекте массово погасли светофоры

Из-за отключения перед перекрёстками начали собираться пробки





Днём 24 декабря на трёх перекрёстках с Красным проспектом отключились светофоры — из-за этого начали собираться пробки.







Отметка о неработающем светофоре появилась на Яндекс.Картах в 15:08. В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении информацию об отключении светофора подтвердили.







«Аварийное отключение электроэнергии. Светофоры отключились все в одно время. Пока причины не выяснены, нет электроэнергии на перекрёстках. Пытаемся выяснить, в чём причина, где авария, когда будет устранена», — пояснили корреспонденту НГС в диспетчерской СМЭУ.





Светофоры погасли на пересечениях Красного проспекта с улицами Гоголя, Достоевского и Писарева. Согласно сервису Яндекс.Пробки, движение по площади было заметно затруднено. Скорость машин на самом сложном участке — пересечении улицы Железнодорожной и Красного проспекта — не превышала 5 км/ч. В целом уровень пробок в городе оценивался на 6 баллов.





Светофоры погасли на пересечениях Красного проспекта с улицами Гоголя, Достоевского и Писарева





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