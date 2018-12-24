Новосибирец приревновал жену к полицейскому и ударил его табуретом

Участковый приехал на вызов, чтобы успокоить дебошира, и получил от него по голове





В Новосибирске в суд отправили уголовное дело об избиении полицейского табуреткой.







«У потерпевшего были ушибы мягких тканей головы, ушибы на лице», — рассказал корреспонденту НГС заместитель прокурора Ленинского района Новосибирска Вадим Гришин.







Инцидент произошёл ночью 1 ноября в доме на улице Большой, сообщили в Ленинском районном суде со ссылкой на версию следствия. По данным суда, обвиняемый несколько раз ударил полицейского, который приехал «для пресечения нарушения общественного порядка».







Как пояснил Вадим Гришин, полицейских вызвала жена обвиняемого. Таким образом она пыталась образумить своего мужа, который был пьян и вёл себя буйно.







По информации заместителя прокурора, приехавшие полицейские сделали дебоширу внушение. После этого пьяный мужчина зашёл в квартиру, а участковый остался на лестничной площадке принимать заявление от его жены. В это время дебошир схватил табурет и снова выбежал на площадку.







Как сообщается на сайте Ленинского районного суда, сначала обвиняемый ударил полицейского по голове табуретом. Потом он схватил свою жертву за форму и ещё несколько раз ударил по голове: не меньше двух раз кулаком и один раз — головой. После этого полицейские задержали нападавшего и доставили его в отдел.







Участковый пострадал не сильно. «Согласно данным экспертизы, были [нанесены] повреждения, которые не причинили вред здоровью», — рассказал Вадим Гришин.







Теперь напавший на полицейского 35-летний мужчина пойдёт под суд по обвинению в ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) — ему грозит до 5 лет лишения свободы.







Как уточнил заместитель прокурора района, свою вину нападавший признал. Избиение участкового он объяснил тем, что был пьян. Также из показаний обвиняемого следует, что он приревновал свою жену к полицейскому.





Ранее под суд в Новосибирске пошла сотрудница миграционной службы — 51-летнюю женщину обвиняют в том, что она укусила полицейского на парковке возле ночного клуба.

