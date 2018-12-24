Фото: над левым берегом поднялся гигантский столб дыма
По словам очевидцев, горит частный сектор возле «Аквапарка»
Сегодня днём над левобережной частью Новосибирска поднялся гигантский столб серого дыма. По информации очевидцев, примерно в 12:35 загорелся дом в частном секторе возле «Аквапарка».
«Ехали сегодня по Димитровскому мосту на левый берег. Сначала увидели густой дым, а когда подъехали ближе, то стало понятно, что дом горит. Пожарных машин ещё не было видно», — рассказал корреспонденту НГС новосибирец Николай Потапов.
В пресс-службе МЧС России по НСО пообещали прокомментировать информацию позже.
Один из самых страшных пожаров произошёл в посёлке Степной Искитимского района в прошлом году. Тогда пятеро детей погибли в огне в собственном доме, хотя их отец смог выскочить через окно сам и вытащить свою новую жену. Соседи называют многодетного отца убийцей и рассказывают, что его давно надо было лишить родительских прав. Корреспондент НГС.НОВОСТИ побывала на месте трагедии, узнала подробности пожара и выяснила, от кого весь посёлок собирается защитить единственного ребёнка из этой многодетной семьи, оставшегося в живых.
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Алёна Истомина
Фото предоставлены Николаем Потаповым