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«Произошло арктическое вторжение»: синоптики рассказали, когда из Новосибирска уйдут морозы

В ближайшие три дня температура воздуха в городе будет держаться у отметки -30

Потепления в ближайшие три дня не ожидается
Потепления в ближайшие три дня не ожидается


Новосибирские синоптики рассказали, какая погода ждёт новосибирцев в начале рабочей недели: арктический холод задержится в Новосибирске на несколько дней.


«Произошло арктическое вторжение. Сегодня температура по области понизилась до -31…-37 градусов. Холоднее было в Томской области, там температуры были ниже -40 градусов. Холод распространяется сейчас в южные районы и занимает большую часть территории юго-востока Западной Сибири. Поэтому в ближайшие три дня погода будет морозной, аномально холодной», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие три дня температура в городе не повысится, из-за этого в Новосибирске заметно ухудшится экологическая ситуация.


«Температура в ближайшие сутки ночью -32…-37 градусов, местами до -40 градусов. Дневные температуры -23… -28 градусов, и местами до -35 градусов. В последующие дни морозная погода сохранится, но 27 декабря, в четверг, температура может на три градуса быть выше. Пока такой сценарий [предполагается] на фоне отсутствия осадков и высокого атмосферного давления. В утренние часы возможны туманы, дымки. Гололедица на дорогах. Будет наблюдаться ухудшение экологической ситуации, потому что мы находимся в области штиля и высокого атмосферного давления. Загрязняющие вещества не могут рассеиваться и подниматься в верхние слои, они будут концентрироваться в нижних слоях», — добавил Ренад Ягудин.


Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

24 декабря в Новосибирске заметно похолодало. В город пришли аномальные морозы. С самого утра новосибирские таксисты завернули цены в два раза, а градусники на окнах горожан начали сходить с ума.

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