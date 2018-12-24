Прилетело с неба: упавшие со стройки доски помяли машину на Костычева
В строительной компании пообещали возместить ущерб
Во дворе дома
Инцидент произошёл 22 декабря в Ленинском районе Новосибирска.
«На улице Костычева, 40/3 идёт строительство 24-этажного дома со всеми нарушениями по технике безопасности. Строительный материал и растворы летят во двор рядом стоящего дома по улице Костычева, 40. На машины и детскую площадку. 22 декабря со стройки в очередной раз упали доски и повредили нашу машину Suzuki», — написала в редакцию НГС читательница Людмила.
Женщина пояснила корреспонденту НГС, что никаких предупреждений и уведомлений во дворе жилого дома рядом со стройкой нет, а автомобили стоят за забором, который отделяет двор дома от стройки.
В строительной компании ООО «БизнесСтрой» пояснили, что доски упали на автомобиль из-за сильного ветра.
«Действительно, 22 декабря на строительной площадке ООО "БизнесСтрой" по адресу Костычева, 40/3 <…> вследствие неблагоприятных погодных условий имело место падение досок на припаркованный рядом со строительной площадкой автомобиль. В ситуации разбирается подрядная организация, отвечающая за производство работ на объекте. С собственником машины ведутся переговоры о возмещении ущерба. Застройщиком обращено внимание подрядной организации на усиление контроля за безопасностью на строительной площадке и недопущении подобных случаев в будущем», — пояснила в ответ на запрос корреспондента НГС директор по продажам ООО «БизнесСтрой» Екатерина Казанцева.
5 сентября похожий случай произошёл на улице Ядринцевской в Центральном районе города, когда на двигающийся автомобиль со стройки упал кирпич.
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Александр Сильченко
Фото и видео предоставлены читательницей НГС Людмилой