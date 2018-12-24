Замерзшие и щедрые: в Новосибирске взлетели цены на отогрев авто

Услуга подорожала в два с лишним раза

В Новосибирске резко вырос спрос на отогрев авто — услуга подорожала минимум в два раза.







«Если просто без морозов, вызов 1200–1500, а сейчас, соответственно, 2500–3000 в порядке очереди, — рассказали в диспетчерской сервиса zima.54. — Сегодня звонят, от уха телефон не отпускаю». По словам диспетчера, за сегодняшнее утро он уже принял около 20 заявок, тогда как в обычный день бывает до 5.





«Спрос рождает предложение, — объяснил рост цен на отогрев авто частный предприниматель Роман К, — 3500 сейчас цена на отогрев. Было 1200–1500 максимум». По его словам, после морозов цены обычно снижают.







Рост цен и спрос на услугу отогрева авто — обычное явление в морозы. Но в начале декабря предприниматели предлагали отогреть автомобиль дешевле. Сегодня в Новосибирске столбик термометра показывал температуру ниже 30 градусов — такая погода, по прогнозам синоптиков, будет до конца недели.