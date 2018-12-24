«Этим трубам — тысяча лет в субботу»: три дома на Расточке в морозы остались без отопления

Трубы полопались из-за старости и избыточного давления воздуха





Три дома на Расточке остались без отопления в сорокаградусные морозы — в квартирах новосибирцев похолодало после ремонтных работ на теплотрассе.





По информации «Сибирской генерирующей компании», 19 декабря 164 дома в Кировском районе Новосибирска остались без отопления из-за ремонта теплотрассы. Ремонтные работы закончили утром следующего дня, однако отопление в некоторые дома так и не вернулось.





«Здесь сейчас работают шесть бригад. Если коротко: это всё наши уважаемые тепловые сети, которые никогда ни при чём. 19 декабря они отключили полностью в 8 утра отопление. Подали отопление только 20 числа где-то в районе 12 часов, хотя говорили, что ремонт закончили в 6:00. Но давление в системе и заполнение системы они сделали только к 12:00. И у нас только в 12:00 начало появляться давление для перепада и для запуска системы», — рассказал корреспонденту НГС исполнительный директор левобережного отделения ЗАО «Управляющая Компания "СПАС-Дом"» Сергей Кологривов.





По его словам, проблема обусловлена особой схемой расположения труб и самими трубами в старых домах Расточки.





«У нас 132 дома. Из них 101 дом — с верхним розливом. Это дома с чердаками. По чердаку идёт труба, практически всегда голая, потому что изоляцию всегда срывают. Да и изоляция не особо помогает. Труба несёт в себе подачу горячего теплоносителя (воды. — Прим.ред.). Собственно говоря, пока есть теплоноситель — труба не застывает. Этим трубам — тысяча лет в субботу. Дома старые. Разные ситуации: где-то провисы есть, прогибы. Мы эти дома сбросили, чтобы не разморозить дома, но в некоторых местах вода осталась. Запустили это все дело, но в системе очень много воздуха, который развоздушился уже в домах. Мы их запустили — они опять встали. Мы их опять запустили — они снова встали», — добавил Сергей Гологривов.





Исполнительный директор рассказал, что сейчас отключенными от тепла остаются три дома. Во всех домах сейчас работают аварийные бригады.





«Это всё результат работы наших теплосетей, которые таким образом добиваются повышения тарифа», — считает Сергей Кологривов.





В пресс-службе СГК корреспонденту НГС сообщили, что всех потребителей об отключении предупреждали заранее, а в управляющие компании отправляли уведомления.



«Управляющим организациям направлены уведомления с напоминанием о контроле за системами отопления в домах (в случае необходимости они должны провести дренирование системы) для предотвращения выхода из строя внутридомовых систем отопления.<...> В 6:00 20 декабря работы по устранению дефекта на теплосети были завершены. В это время теплотрасса включилась в работу, началось подключение внутренней системы отопления зданий и отладка режима. Жителям домов по улицам Мира и Бурденко подали тепло наравне со всеми. Все вопросы связанные с перебоями во внутридомовых системах отопления нужно адресовать в УК», — прокомментировали корреспонденту НГС коммунальщики





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