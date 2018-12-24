ГИБДД попросила новосибирцев не выезжать за пределы города из-за мороза

А в самом Новосибирске, по статистике ГИБДД, в холода становится больше ДТП

Автоинспекторы советуют взять в дорогу горячий чай, тёплые вещи и зарядку для телефона
Автоинспекторы советуют взять в дорогу горячий чай, тёплые вещи и зарядку для телефона


Сотрудники ГИБДД предупредили водителей о том, что в сильный мороз лучше воздержаться от дальних поездок. Если нет возможности отложить поезду, то следует заранее позаботиться о своей безопасности, посоветовали в автоинспекции. 


«Теплые вещи, согревающие напитки, не алкогольного содержания, а горячий чай в термосе. И, конечно же, обязательно позаботится о том, чтобы телефон был, зарядное устройство. В случае необходимости связаться с экстренными службами, в случае какого-нибудь чрезвычайного происшествия», — рассказала корреспонденту инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.


В ГИБДД подчёркивают, что застрявшему на трассе водителю лучше позвонить в экстренную помощь по номеру 112 — специалисты отправят за ним ближайший автомобиль, будь то ГИБДД или МЧС, или другая экстренная служба.


Опасности автомобилистов поджидают и в городе. «Во время сильных морозов затягивает окна, у машин в том числе, — продолжает Ирина Кетова. — Прежде чем начать движение, нужно убедиться, что все окна отогрелись. Чтобы обеспечить себе максимальную видимость, чтобы ситуация была под контролем». 


Сильный мороз провоцирует морозную дымку, туманы и клубы выхлопов от грузового транспорта. Об этом должен помнить каждый водитель — ведь выхлопные газы и пары снижают видимость автомобилей. 


«Хочется ещё раз обратиться, дать совет пешеходам — понятно, что холодно, заставляет холод быстрее передвигаться, — подчёркивает Кетова. — Тем не менее безопасность на первом месте должна стоять. Капюшон, если необходимо, нужно снять, передвигаться только в зонах пешеходного перехода. А в тёмное время суток настоятельно рекомендуем использовать светоотражающие элементы на верхней одежде. Для того чтобы быть заметным в условиях плохой видимости». 


Сегодня утром 24 декабря температура в Новосибирске опустилась ниже –30 градусов. НГС ведёт онлайн-трансляцию — мы внимательно следим за тем, что происходит в замерзающем городе.

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