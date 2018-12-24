Новосибирец уговорил космонавта взять в космос музей, который помещается на ладони
Среди миниатюр была икона Николая Чудотворца и портрет Юрия Гагарина
Десять работ новосибирского мастера микроминиатюр Владимира Анискина побывали в космосе на международной космической станции, куда были отправлены с Олегом Артемьевым в марте 2018 года. Об этом корреспонденту НГС сообщил сам Анискин.
«В 2014 году я передал космонавту [Александр] Лазуткину "Космический музей" (10 микроминиатюр. — Прим. ред.), и мы пытались его отправить в космос. Пытались через Роскосмос, но не получалось — не нашлось человека, который бы принял твёрдое решение. Тогда Лазуткин договорился с космонавтом [Олегом Артемьевым], который это официально в своих личных вещах увёз. А потом так же привёз», — рассказал Владимир Анискин.
Композиция «Космический музей» из 10 работ размещена в специальном углублении на небольших пластинах из чароита и кварца и сопровождалась увеличительным стеклом. Общий вес — 234 грамма. Однако из-за необходимости уменьшить вес, т. к. каждый космонавт может с собой взять на станцию не более 1 килограмма веса, увеличительное стекло оставили на Земле, тем более на МКС уже была лупа.
В космосе побывали портрет Королёва, первый спутник на торце волоса, барельеф Юрия Гагарина из золота, «Буран», космический корабль на торце волоса, акварель на яблочной косточке «Белка и Стрелка», космическая станция «Луна-9» и другие. Среди работ, слетавших в космос, была и микроминиатюрная икона Николая Чудотворца.
«С одной стороны, Николай Чудотворец является покровителем путешественников, а космонавты — это космические путешественники, а с другой стороны, в повести [«Левша» Николая] Лескова Левша с друзьями, когда получили заказ [на блоху], они первым делом пошли помолиться и молились перед образом Николая Чудотворца. И с этой стороны Николай Чудотворец может считаться покровителем микроминиатюры», — заметил Владимир Анискин.
Несколько «космических» работ имеют свои копии в новосибирской галерее сибирского микроминиатюриста в «Арт-цоколе» Художественного музея. Целиком композиция «Космический музей» должна появиться там в ближайшие дни.
20 декабря НГС рассказал о новой работе Владимира Анискина — миниатюрном мамонте, который расположился на срезе волоса мамонта.
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Илья Калинин
Фото6 автора (1), Владимира Анискина (2–5)