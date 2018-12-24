Посол красоты: сибирячка вошла в топ-10 участниц конкурса красоты в Китае

Анастасия Богомолова попала в десятку лучших участниц международного конкурса красоты





Жительница Новосибирска Анастасия Богомолова вошла в топ-10 международного конкурса «Посланница красоты 2018» в Китае, в котором участвовало 60 человек из трёх стран — Монголии, Китая и России.





Из сибирячек за титул «Посланницы красоты» боролись 10 девушек, а всего из России — 30. По словам Анастасии Богомоловой, последние три дня перед финалом у них были репетиции по 11 часов, девушки успевали только быстро поесть и мало спали.





Участницы на одном из этапов конкурса





«Волнение было на пределе, конкуренция между странами нарастала. Самое сложное — это ожидание. Обычно на конкурсах всё проходит за один день. Здесь же всё было в подвешенном состоянии: ты не можешь даже предположить, какое место займёшь. Жюри было приезжее, нас заранее никто не видел и не знал. За исключением представителя жюри от России Дмитрия Кожемякина и главного фотографа конкурса», — рассказала корреспонденту НГС Анастасия Богомолова.





Кроме неё из Новосибирска больше никто не вошёл в топ-10: «Конечно, оказаться в десятке лучших — это дорогого стоит! Моя семья очень гордится мной! За себя могу сказать, что я выложилась на все 200%!» — радуется девушка.





По словам девушки, самое сложное было — ожидание результатов





Так выглядит награда Анастасии





Накануне НГС отобрал 15 красивых девушек, которые побеждали в различных конкурсах в 2018 году, — читатели выбирают лучшую.