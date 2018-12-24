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Шерегеш возглавил рейтинг с самыми дешёвыми хостелами на горнолыжных курортах

Также оказалось, что Шерегеш лидирует по числу бань

Шерегеш вошел в рейтинг горнолыжных курортов с самым дешевым жильем
Шерегеш вошел в рейтинг горнолыжных курортов с самым дешевым жильем


2ГИС сравнил горнолыжные комплексы России по средней стоимости проживания и развитию инфраструктуры — Шерегеш оказался среди лидеров по двум направлениям: хостелам и баням.


Специалисты проанализировали 11 горнолыжных курортов. Варианты проживания искали в радиусе 2 километров от комплекса. 


«Если рассматривать исключительно хостелы, самым доступным по стоимости размещения будет Шерегеш. В его окрестностях средняя цена койко-места составляет 490 рублей в сутки. Это абсолютный минимум среди горнолыжных курортов России. Ближайший конкурент — "Горки город" (Краснодарский город. — Прим.ред.), где койко-место обойдётся, в среднем, в 570 рублей в сутки», — сообщили в пресс-службе компании.


При этом топ-3 курортов России с демократичным средним чеком на проживание в гостиницах возглавил горнолыжный комплекс на Семинском перевале (Республика Алтай), где можно поселиться, в среднем, за 1270 рублей в сутки. Следом идут «Абзаково» в Башкортостане (1660 рублей) и «Большой Вудъявр» в Мурманской области (1920 рублей).


Самые высокие цены на размещение на курортах «Газпром» в Краснодарском крае (5330 рублей за сутки, в среднем), «Свияжские холмы» (5130 рублей) в Татарстане и «Роза Хутор» в Краснодарском крае (3250 рублей).


При учёте стоимости проживания в гостиницах Шерегеш занял 6 место — здесь средняя цена 2830 рублей за сутки.


Шерегеш возглавил рейтинг с самыми дешёвыми хостелами на горнолыжных курортах


В рейтинге развитой инфраструктуры Шерегеш, «Роза Хутор» и «Горки Город» оставили далеко позади остальные курорты по количеству баров, кафе и ресторанов. В каждом из них более 80 заведений общепита.


«Горнолыжный комплекс в посёлке Шерегеш стал абсолютным лидером по числу бань. 


Здесь их не менее 60 — это больше, чем во всех остальных курортах, которые попали в исследование. Много здесь и пунктов проката снаряжения — около 40», — сообщают в 2ГИС. 


Следующий результат — 35 прокатов — показал курорт «Горки Город», а минимальный выбор у туристов в комплексах «Истлэнд», «Большой Вудъявр», «Горный воздух» и «Абзаково» — по 3–6 прокатов.


На Семинском перевале невысокая стоимость размещения, но и инфраструктуры здесь мало — например, гостиниц, кафе и прокатов.


В этом году сезон в Шерегеше торжественно открыли 17 ноября.

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