Самолёт до Нижневартовска вернулся в Новосибирск из-за проблемы с шасси
Посадка прошла благополучно: никто из пассажиров не пострадал
Утром в понедельник, 24 декабря, в аэропорт Толмачёво из-за технической неполадки вернулся самолёт Embraer Е-170, летевший из Новосибирска в Нижневартовск.
«Предварительно причиной возврата в аэропорт вылета стал сигнал о неубранном после взлёта шасси, вследствие чего капитан воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета», — сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.
По данным онлайн-табло на сайте аэропорта Толмачёво, рейс выполняла авиакомпания S7 Airlines — согласно расписанию, Embraer Е-170 должен был вылететь в Нижневартовск в восьмом часу утра.
В 8:20 самолёт вернулся обратно, сообщает СК. «Посадка произведена благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал, воздушное судно повреждений не получило», — рассказали в Следственном комитете.
По их данным, всего на борту было 67 пассажиров и 4 члена экипажа. В обстоятельствах посадки разбираются следователи.
Год назад в аэропорт Толмачёво экстренно вернулся самолёт авиакомпании AZUR air, летевший из Новосибирска в Таиланд. Причиной незапланированной посадки стала болезнь одного из пассажиров.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова