Увязли в кредитах: полюбившие кредиты новосибирцы задолжали банкам по 238 тысяч каждый

За год кредитная нагрузка на каждого работающего новосибирца выросла в среднем на 45,9 тысячи рублей





Специалисты аналитического агентства РИА Рейтинг подсчитали, насколько сильно россияне увязли в кредитах, — на фоне других регионов Новосибирская область оказалась не в самом выгодном положении.







Чтобы оценить, насколько закредитованы экономически активные жители разных регионов России, аналитики соотнесли их среднедушевые долги перед банками по состоянию на 1 ноября и размер среднегодовой зарплаты. В основу исследования легли данные Росстата и Центробанка о размерах кредитов, числе работающих жителей и средних заработках в каждом регионе.







По оценкам аналитиков, за последние 12 месяцев кредитная нагрузка на каждого работающего жителя Новосибирской области выросла на 45,9 тысячи рублей и достигла в среднем 238,1 тысячи рублей.





Отношение среднего размера кредита к среднегодовой зарплате в регионе достигает 57,8%. С этим показателем Новосибирская область занимает 66-е место в рейтинге, в котором регионы России расположены в порядке нарастания закредитованности.







«Первое место с наименьшим количеством кредитов в рейтинге занимает Республика Крым, второе — Севастополь, у которых отношение кредита к среднегодовой зарплате составляет 10,8% и 11,1% соответственно. В этих регионах невысокий уровень закредитованности связан с тем, что, во-первых, эти регионы вошли в состав России относительно недавно и население не успело еще набрать кредитов. Во-вторых, многие крупные банки не работают на территории полуострова, поэтому кредитные предложения там ограничены», — отмечают составители рейтинга.







Самый высокий уровень кредитной нагрузки сложился в Республике Калмыкия (85-е место), где соотношение среднегодовой зарплаты и среднего долга перед банками достигает 82,7%.







В целом уровень закредитованности по стране аналитики оценили в среднем на 45%.







«Во всех 85 регионах России на годовом временном интервале наблюдался рост кредитной нагрузки на одного работающего. Если текущий темп роста кредитования сохранится, то уже через два года средняя задолженность увеличится еще на 100 тысяч рублей, а за семь лет она должна вырасти примерно в четыре раза», — считают специалисты РИА Рейтинг.







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