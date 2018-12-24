Ледяная жесть: Новосибирск застыл в сильных морозах

НГС рассказывает, как город переживает холода, в режиме онлайн — мы ждем ваши фото

Трансляция обновляется

Около 10 утра в центре Новосибирска было -34 градуса





Сегодня утром, 24 декабря, температура в Новосибирске опустилась ниже –30 градусов.





НГС запускает онлайн-трансляцию и начинает следить за тем, что происходит в замерзающем городе.





Сегодня ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с морозами присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.









11:10

А самые отчаянные не оставляют своих экстремальных привычек. Например, наш читатель Анатолий Фуфачев начал день с очень холодного душа.





«Обливаюсь не так давно. Главным стимулом изменить свою жизнь и привычки был тренинг Спарта Мирный воин. Мороз абсолютно не страшен!» — пишет нам Анатолий.



















10:59

Но жители города не отчаиваются и делают селфи на фоне пугающих градусников. Если вы тоже смелые, делайте фото и шлите нам!













10:53

Крепкие морозы отразились и на пробках.





«Максимальная загруженность дорог Новосибирска утром составила 6 баллов, что на 2 балла меньше, чем обычно», — сообщает сервис Яндекс.Пробки.





Сейчас в городе 4 балла.









10:50

Сегодня завестись с утра было непросто.













10:45

Читатели присылают из разных частей города градусники — их показатели не радуют.













10:38

Гидрометцентр при этом выпустил предупреждение об опасных метеорологических явлениях.





«В период 24–28 декабря ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами -35 С и ниже, местами сильные морозы -40 С и ниже», — говорится на сайте гидромета.





10:28

Градусники в центре упорно передают -34 градуса.

















10:20

По прогнозам Западно-Сибирского Гидрометцентра, самые низкие температуры в Новосибирске сегодня от -31 до -33 градусов, а в пригороде до -37 градусов. Ожидается, что днём «потеплеет» до -25...-27 градусов.



