онлайн-трансляция

Ледяная жесть: Новосибирск застыл в сильных морозах

НГС рассказывает, как город переживает холода, в режиме онлайн — мы ждем ваши фото

Трансляция обновляется
Около 10 утра в центре Новосибирска было -34 градуса
Около 10 утра в центре Новосибирска было -34 градуса


Сегодня утром, 24 декабря, температура в Новосибирске опустилась ниже –30 градусов.


НГС запускает онлайн-трансляцию и начинает следить за тем, что происходит в замерзающем городе.


Сегодня ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с морозами присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.


А самые отчаянные не оставляют своих экстремальных привычек. Например, наш читатель Анатолий Фуфачев начал день с очень холодного душа.


«Обливаюсь не так давно. Главным стимулом изменить свою жизнь и привычки был тренинг Спарта Мирный воин. Мороз абсолютно не страшен!» — пишет нам Анатолий.





Но жители города не отчаиваются и делают селфи на фоне пугающих градусников. Если вы тоже смелые, делайте фото и шлите нам!


Ледяная жесть: Новосибирск застыл в сильных морозах



Крепкие морозы отразились и на пробках.


«Максимальная загруженность дорог Новосибирска утром составила 6 баллов, что на 2 балла меньше, чем обычно», — сообщает сервис Яндекс.Пробки.


Сейчас в городе 4 балла.


Ледяная жесть: Новосибирск застыл в сильных морозах


Сегодня завестись с утра было непросто.


Ледяная жесть: Новосибирск застыл в сильных морозах



Читатели присылают из разных частей города градусники — их показатели не радуют.


Ледяная жесть: Новосибирск застыл в сильных морозах



Гидрометцентр при этом выпустил предупреждение об опасных метеорологических явлениях.


«В период 24–28 декабря ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами -35 С и ниже, местами сильные морозы -40 С и ниже», — говорится на сайте гидромета.


Градусники в центре упорно передают -34 градуса.


Ледяная жесть: Новосибирск застыл в сильных морозах


Ледяная жесть: Новосибирск застыл в сильных морозах



По прогнозам Западно-Сибирского Гидрометцентра, самые низкие температуры в Новосибирске сегодня  от -31 до -33 градусов, а в пригороде до -37 градусов. Ожидается, что днём «потеплеет» до -25...-27 градусов.


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