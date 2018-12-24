Ледяная жесть: Новосибирск застыл в сильных морозах
НГС рассказывает, как город переживает холода, в режиме онлайн — мы ждем ваши фото
Сегодня утром, 24 декабря, температура в Новосибирске опустилась ниже –30 градусов.
НГС запускает онлайн-трансляцию и начинает следить за тем, что происходит в замерзающем городе.
Сегодня ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с морозами присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.
А самые отчаянные не оставляют своих экстремальных привычек. Например, наш читатель Анатолий Фуфачев начал день с очень холодного душа.
«Обливаюсь не так давно. Главным стимулом изменить свою жизнь и привычки был тренинг Спарта Мирный воин. Мороз абсолютно не страшен!» — пишет нам Анатолий.
Но жители города не отчаиваются и делают селфи на фоне пугающих градусников. Если вы тоже смелые, делайте фото и шлите нам!
Крепкие морозы отразились и на пробках.
«Максимальная загруженность дорог Новосибирска утром составила 6 баллов, что на 2 балла меньше, чем обычно», — сообщает сервис Яндекс.Пробки.
Сейчас в городе 4 балла.
Сегодня завестись с утра было непросто.
Читатели присылают из разных частей города градусники — их показатели не радуют.
Гидрометцентр при этом выпустил предупреждение об опасных метеорологических явлениях.
«В период 24–28 декабря ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами -35 С и ниже, местами сильные морозы -40 С и ниже», — говорится на сайте гидромета.
Градусники в центре упорно передают -34 градуса.
По прогнозам Западно-Сибирского Гидрометцентра, самые низкие температуры в Новосибирске сегодня от -31 до -33 градусов, а в пригороде до -37 градусов. Ожидается, что днём «потеплеет» до -25...-27 градусов.
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Елена Громкова
Фото НГС и читателей НГС