подробности

К Новосибирску приближается новогодний метеорный поток

Первые метеоры можно будет наблюдать в небе в конце этой недели

На фото другой метеорный поток — Персеиды
На фото другой метеорный поток — Персеиды


На этой неделе новосибирцы смогут увидеть в небе последний в этом году звёздный дождь.


«28 декабря — начало активности новогоднего метеорного потока Квадрантиды. Радиант расположен вблизи звезд беты Волопаса и йоты Дракона. Радиант потока не заходит за горизонт, виден всю ночь, набирая высоту», — рассказала корреспонденту НГС сотрудница учебно-научного центра «Планетарий» СГУГиТ Виктория Дамм. 


Этот метеорный поток продолжится до 12 января, а его пик приходится на 4 января с зенитным числом около 120 метеоров в час, добавила Виктория Дамм.


На прошлой неделе новосибиры могли наблюдать в небе другой метеорный поток — Урсиды.

Прочтений: 2194

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (2)2
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено