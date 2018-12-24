К Новосибирску приближается новогодний метеорный поток
Первые метеоры можно будет наблюдать в небе в конце этой недели
На этой неделе новосибирцы смогут увидеть в небе последний в этом году звёздный дождь.
«28 декабря — начало активности новогоднего метеорного потока Квадрантиды. Радиант расположен вблизи звезд беты Волопаса и йоты Дракона. Радиант потока не заходит за горизонт, виден всю ночь, набирая высоту», — рассказала корреспонденту НГС сотрудница учебно-научного центра «Планетарий» СГУГиТ Виктория Дамм.
Этот метеорный поток продолжится до 12 января, а его пик приходится на 4 января с зенитным числом около 120 метеоров в час, добавила Виктория Дамм.
На прошлой неделе новосибиры могли наблюдать в небе другой метеорный поток — Урсиды.
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Елена Громкова
Фото предоставлено Ольгой Сивяковой