В ГИБДД рассказали о травмах водителя, который врезался в опору моста на Красном проспекте
С места аварии 36-летнего мужчину увезли в больницу
В ГИБДД рассказали о травмах водителя, который накануне вечером въехал в опору железнодорожного моста.
По информации Госавтоинспекции, 36-летний водитель на автомобиле Nissan Almera ехал по Красному проспекту со стороны Писарева в сторону Кропоткина.
«В пути следования у дома
По её словам, с места аварии мужчину госпитализировали.
В начале месяца серьёзное ДТП случилось на трассе Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе: рейсовый автобус Новосибирск — Кемерово врезался в разделитель и вылетел в припаркованный грузовик. В аварии не обошлось без пострадавших.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Александр Сильченко
Фото предоставлено Юлией Ракуновой