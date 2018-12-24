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В ГИБДД рассказали о травмах водителя, который врезался в опору моста на Красном проспекте

С места аварии 36-летнего мужчину увезли в больницу

Авария случилась в воскресенье в 23:50
Авария случилась в воскресенье в 23:50


В ГИБДД рассказали о травмах водителя, который накануне вечером въехал в опору железнодорожного моста.


По информации Госавтоинспекции, 36-летний водитель на автомобиле Nissan Almera ехал по Красному проспекту со стороны Писарева в сторону Кропоткина.


«В пути следования у дома № 86Б по улице Красный проспект совершил наезд на железобетонную опору железнодорожного моста. Был доставлен в городскую больницу с диагнозами "ушиб передней брюшной стенки и грудной клетки, перелом вертлужной впадины и ушиб коленного сустава"», — рассказала корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Юлия Ракунова.


По её словам, с места аварии мужчину госпитализировали.


В начале месяца серьёзное ДТП случилось на трассе Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе: рейсовый автобус Новосибирск — Кемерово врезался в разделитель и вылетел в припаркованный грузовик. В аварии не обошлось без пострадавших.

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