Любители автохлама: Новосибирск попал в топ городов с подержанными машинами
Аналитики выяснили, сколько машин с пробегом приходится на тысячу новосибирцев
Новосибирск попал в топ городов по количеству проданных автомобилей с пробегом за 11 месяцев 2018 года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Специалисты изучили российский рынок подержанных машин за 11 месяцев 2018 года и составили рейтинг городов по количеству проданных автомобилей на тысячу жителей.
Новосибирск занял второе место в рейтинге городов с наибольшим числом проданных автомобилей с пробегом — на тысячу горожан приходится 39 подержанных авто.
«Лидером среди городов-миллионников стал Краснодар <…>. В столице Кубани за отчетный период было продано 43 подержанных автомобиля на 1000 человек. На втором месте с результатом 39 штук находится Новосибирск, а замыкает тройку лидеров еще один сибирский город-миллионник — Красноярск, где средний показатель продаж за 11 месяцев составляет 37 автомобилей с пробегом на 1000 человек», — сообщается на официальном сайте агентства «Автостат».
В рейтинг также попал Омск с показателем 36 подержанных авто на тысячу человек.
В ноябре аналитики «Автостата» назвали регионы с самыми большими объёмами продаж в январе – сентябре 2018 года — тогда Новосибирская область заняла первое место по количеству проданных подержанных машин.
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Александр Сильченко
Фото Анны Золотовой