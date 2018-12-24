Любители автохлама: Новосибирск попал в топ городов с подержанными машинами

Аналитики выяснили, сколько машин с пробегом приходится на тысячу новосибирцев

В ноябре город занял первое место по количеству проданных подержанных авто. За 10 месяцев горожане купили 51,2 тысячи таких машин





Новосибирск попал в топ городов по количеству проданных автомобилей с пробегом за 11 месяцев 2018 года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».







Специалисты изучили российский рынок подержанных машин за 11 месяцев 2018 года и составили рейтинг городов по количеству проданных автомобилей на тысячу жителей.







Новосибирск занял второе место в рейтинге городов с наибольшим числом проданных автомобилей с пробегом — на тысячу горожан приходится 39 подержанных авто.







«Лидером среди городов-миллионников стал Краснодар <…>. В столице Кубани за отчетный период было продано 43 подержанных автомобиля на 1000 человек. На втором месте с результатом 39 штук находится Новосибирск, а замыкает тройку лидеров еще один сибирский город-миллионник — Красноярск, где средний показатель продаж за 11 месяцев составляет 37 автомобилей с пробегом на 1000 человек», — сообщается на официальном сайте агентства «Автостат».







В рейтинг также попал Омск с показателем 36 подержанных авто на тысячу человек.



В ноябре аналитики «Автостата» назвали регионы с самыми большими объёмами продаж в январе – сентябре 2018 года — тогда Новосибирская область заняла первое место по количеству проданных подержанных машин.

