Новосибирцев ждёт длинная рабочая неделя перед Новым годом
Суббота, 29 декабря, будет рабочей
Текущая рабочая неделя в Новосибирске будет состоять из 6 рабочих дней.
Согласно утвержденному Минтруда РФ графику выходных дней на 2018 год, выходной день с 29 декабря, субботы, перенесён на понедельник, 31 декабря.
В итоге текущая рабочая неделя у новосибирцев, как и у всех жителей страны, будет 6-дневной. После нее в связи празднованием Нового года начнутся новогодние каникулы, которые продлятся с 30 декабря по 8 января.
Первым рабочим днём в новом году у большинства жителей станет 9 января.
На днях аналитики портала Зарплата.ру выяснили, что большинство работодателей Новосибирска рассказали, что в этом году сотрудники их компаний не получат 13-ю зарплату. Редакция НГС провела свой опрос среди новосибирцев и узнала, какие премии им дают перед Новым годом и на что они хотят их потратить.
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Александр Сильченко
Фото Ольги Бурлаковой