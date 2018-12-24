Новосибирцев ждёт длинная рабочая неделя перед Новым годом

Суббота, 29 декабря, будет рабочей

Новогодние каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января
Новогодние каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января


Текущая рабочая неделя в Новосибирске будет состоять из 6 рабочих дней.


Согласно утвержденному Минтруда РФ графику выходных дней на 2018 год, выходной день с 29 декабря, субботы, перенесён на понедельник, 31 декабря.


В итоге текущая рабочая неделя у новосибирцев, как и у всех жителей страны, будет 6-дневной. После нее в связи празднованием Нового года начнутся новогодние каникулы, которые продлятся с 30 декабря по 8 января.


Первым рабочим днём в новом году у большинства жителей станет 9 января.


На днях аналитики портала Зарплата.ру выяснили, что большинство работодателей Новосибирска рассказали, что в этом году сотрудники их компаний не получат 13-ю зарплату. Редакция НГС провела свой опрос среди новосибирцев и узнала, какие премии им дают перед Новым годом и на что они хотят их потратить.

Прочтений: 5132

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (24)24
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено