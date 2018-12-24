На Красном проспекте легковушка врезалась в опору железнодорожного моста: водителя увезли на скорой

Как сообщают очевидцы, при ударе сработали подушки безопасности, однако водителю не удалось избежать травм





На Красном проспекте водитель автомобиля Nissan Almera не справился с управлением и влетел в опору железнодорожного моста. По словам дежурного ГУ МВД России по Новосибирской области ДТП произошло 23 декабря примерно в 23:50.





Водитель двигался по улице Красный проспект со стороны площади Ленина, далее он пересёк улицу Писарева, не справился с управлением и врезался в бетонную опору моста. Сильный удар полностью повредил переднюю часть иномарки, кроме того у машины повреждён салон.





Как сообщают очевидцы, при ударе сработали подушки безопасности, однако водителю не удалось избежать травм: его увезли в карете скорой помощи с переломами обеих ног, сотрясением и многочисленными ушибами.





В дежурной части ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию о ДТП.





«Да, было столкновение на Красном проспекте. Информации о пострадавших пока нет — уточняйте утром», — коротко сообщили в ведомстве.





Недавно на автодороге Р-255 «Сибирь» столкнулись две легковые машины и фура — в аварии пострадал 27-летний водитель легковушки: врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, закрытый перелом ключицы, перелом плечевой кости и перелом челюсти.