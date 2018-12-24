На Красном проспекте легковушка врезалась в опору железнодорожного моста: водителя увезли на скорой

По словам очевидцем, водитель получил переломы обеих ног

Как сообщают очевидцы, при ударе сработали подушки безопасности, однако водителю не удалось избежать травм
Как сообщают очевидцы, при ударе сработали подушки безопасности, однако водителю не удалось избежать травм


На Красном проспекте водитель автомобиля Nissan Almera не справился с управлением и влетел в опору железнодорожного моста. По словам дежурного ГУ МВД России по Новосибирской области ДТП произошло 23 декабря примерно в 23:50. 


Водитель двигался по улице Красный проспект со стороны площади Ленина, далее он пересёк улицу Писарева, не справился с управлением и врезался в бетонную опору моста. Сильный удар полностью повредил переднюю часть иномарки, кроме того у машины повреждён салон. 


Как сообщают очевидцы, при ударе сработали подушки безопасности, однако водителю не удалось избежать травм: его увезли в карете скорой помощи с переломами обеих ног, сотрясением и многочисленными ушибами. 


В дежурной части ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию о ДТП. 


«Да, было столкновение на Красном проспекте. Информации о пострадавших пока нет — уточняйте утром», — коротко сообщили в ведомстве.


Недавно на автодороге Р-255 «Сибирь» столкнулись две легковые машины и фура — в аварии пострадал 27-летний водитель легковушки: врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, закрытый перелом ключицы, перелом плечевой кости и перелом челюсти. 

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