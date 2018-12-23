Летать будем больше: S7 Airlines увеличит количество рейсов по маршруту Новосибирск — Алма-Ата

Количество перелётов увеличится с 10 до 14 рейсов в неделю

Авиакомпания S7 Airlines имеет техническую возможность и готова выполнять не менее 14 рейсов в неделю





Авиационные власти России и Казахстана договорились об увеличении количества рейсов по маршруту Новосибирск — Алма-Ата. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта. Самолёты по этому маршруту будут летать чаще: количество перелётов увеличится с 10 до 14 рейсов в неделю.





«Между авиационными властями Российской Федерации и Республики Казахстан путем обмена письмами достигнута договоренность относительно увеличения частоты полетов по маршруту Новосибирск — Алма-Ата и обратно с 10 до 14 рейсов в неделю для назначенных авиакомпаний с каждой стороны», — сообщается на сайте Росавиации.





Как сообщается в документе, размещенном на сайте, сейчас авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines) является единственным перевозчиком по этому маршруту и готова выполнять не менее 14 рейсов в неделю по маршруту Новосибирск — Алма-Ата. По мнению Росавиации, такое количество перелётов позволит увеличить пассажиропоток минимум на 20%.





Недавно Росавиация разрешила авиакомпании AZUR air выполнять чартерные рейсы из Новосибирска на популярный кубинский курорт Варадеро.