Летать будем больше: S7 Airlines увеличит количество рейсов по маршруту Новосибирск — Алма-Ата
Количество перелётов увеличится с 10 до 14 рейсов в неделю
Авиационные власти России и Казахстана договорились об увеличении количества рейсов по маршруту Новосибирск — Алма-Ата. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта. Самолёты по этому маршруту будут летать чаще: количество перелётов увеличится с 10 до 14 рейсов в неделю.
«Между авиационными властями Российской Федерации и Республики Казахстан путем обмена письмами достигнута договоренность относительно увеличения частоты полетов по маршруту Новосибирск — Алма-Ата и обратно с 10 до 14 рейсов в неделю для назначенных авиакомпаний с каждой стороны», — сообщается на сайте Росавиации.
Как сообщается в документе, размещенном на сайте, сейчас авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines) является единственным перевозчиком по этому маршруту и готова выполнять не менее 14 рейсов в неделю по маршруту Новосибирск — Алма-Ата. По мнению Росавиации, такое количество перелётов позволит увеличить пассажиропоток минимум на 20%.
Недавно Росавиация разрешила авиакомпании AZUR air выполнять чартерные рейсы из Новосибирска на популярный кубинский курорт Варадеро.
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Виктория Брылёва
Фото Стаса Соколова