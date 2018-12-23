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Волейбол: новосибирский «Локомотив» прервал серию поражений

Новосибирские волейболисты обыграли питерский «Зенит»

Новосибирские волейболисты обыграли гостей из Петербурга
Новосибирские волейболисты обыграли гостей из Петербурга


Игроки новосибирского волейбольного клуба «Локомотив» в домашнем матче на стадионе «Север» обыграли «Зенит» из Санкт-Петербурга — встреча завершилась со счётом 3:1. Новосибирцы уступили гостям только вторую партию игры.


«Прервали серию обидных поражений нынешнего сезона от питерского "Зенита" — "Локо" добыл очень важную для себя победу, — отметила пресс-служба клуба на официальной странице «ВКонтакте». — Самым результативным игроком матча стал Константин Бакун — на счету диагонального 19 очков».


По данным турнирной таблицы Суперлиги на сайте Chempionat.com, новосибирский клуб занимает четвёртую строчку, уступая командам «Зенит-Казань», «Факел» из Нового Уренгоя и кемеровскому «Кузбассу» — с последним «Локомотив» встретится уже через три дня.


Месяц назад сибиряки на домашней площадке уступили московскому «Динамо».


Ранее стало известно, что волейболист новосибирского клуба «Локомотив» Ильяс Куркаев стал одним из самых результативных игроков матча со сборной Финляндии.

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