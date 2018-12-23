В пожаре в больнице погиб человек — очевидцы не исключают поджога

Из больницы эвакуировали более 50 человек

Пожарные быстро справились с огнём, но в нём всё равно погиб человек





Днём 23 декабря в больнице скорой помощи на улице Тургенева, 155 в Октябрьском районе Новосибирска произошёл пожар — в огне погиб пациент.







«Погиб мужчина, который один лежал в палате на третьем этаже, — рассказал корреспонденту НГС один из очевидцев пожара. — У него последняя степень разлагающегося рака была. Я пообщался с местными, они не исключают, что поджог».







По уточнённой информации пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар начался в 14:51 местного времени в хирургическом отделении.







«В результате пожара огнем повреждены постельные принадлежности и мебель, палата закопчена по всей площади, — указано в сообщении ведомства. — Из хирургического отделения сотрудниками подразделений пожарной охраны было эвакуировано 52 пациента, из них 12 человек лежачих больных».







Уже в 15:03 пожарные справились с огнём — в тушении участвовало 13 единиц техники и 43 человека из личного состава.







Крупный пожар на этой неделе произошёл под Новосибирском: директор загоревшегося предприятия считает, что это был поджог.

