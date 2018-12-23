срочно

В больнице скорой помощи в Октябрьском районе загорелась палата

Пожар произошёл в травматологическом отделении на третьем этаже

На место приехали пожарные и быстро потушили огонь
На место приехали пожарные и быстро потушили огонь


Днём 23 декабря в здании Городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 2 произошёл пожар — пациентов эвакуировали.


По информации очевидцев, возгорание произошло в здании больницы на улице Тургенева, 155 в Октябрьском районе Новосибирска. В пресс-службе ГУ МСЧ в Новосибирской области подтвердили происшествие, информация о пожаре уточняется. В самой больнице отказались комментировать случившееся.


Как рассказал корреспонденту НГС очевидец Константин Садовщиков, загорелась палата на третьем этаже здания — по информации 2ГИС, там расположено травматологическое отделение. Пожар быстро потушили, добавил мужчина.


«Всех пациентов эвакуировали на первый этаж, на первом этаже слабый запах гари, пожарные почти разьехались», — добавил он.


Крупный пожар на этой неделе произошёл под Новосибирском: директор загоревшегося предприятия считает, что это был поджог.

Прочтений: 5347

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (14)14
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено