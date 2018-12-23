В больнице скорой помощи в Октябрьском районе загорелась палата
Пожар произошёл в травматологическом отделении на третьем этаже
Днём 23 декабря в здании Городской клинической больницы скорой медицинской помощи
По информации очевидцев, возгорание произошло в здании больницы на улице Тургенева, 155 в Октябрьском районе Новосибирска. В пресс-службе ГУ МСЧ в Новосибирской области подтвердили происшествие, информация о пожаре уточняется. В самой больнице отказались комментировать случившееся.
Как рассказал корреспонденту НГС очевидец Константин Садовщиков, загорелась палата на третьем этаже здания — по информации 2ГИС, там расположено травматологическое отделение. Пожар быстро потушили, добавил мужчина.
«Всех пациентов эвакуировали на первый этаж, на первом этаже слабый запах гари, пожарные почти разьехались», — добавил он.
Крупный пожар на этой неделе произошёл под Новосибирском: директор загоревшегося предприятия считает, что это был поджог.
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Лиза Пичугина
Фото Константина Садовщикова