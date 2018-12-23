В больнице скорой помощи в Октябрьском районе загорелась палата

Пожар произошёл в травматологическом отделении на третьем этаже

На место приехали пожарные и быстро потушили огонь





Днём 23 декабря в здании Городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 2 произошёл пожар — пациентов эвакуировали.







По информации очевидцев, возгорание произошло в здании больницы на улице Тургенева, 155 в Октябрьском районе Новосибирска. В пресс-службе ГУ МСЧ в Новосибирской области подтвердили происшествие, информация о пожаре уточняется. В самой больнице отказались комментировать случившееся.







Как рассказал корреспонденту НГС очевидец Константин Садовщиков, загорелась палата на третьем этаже здания — по информации 2ГИС, там расположено травматологическое отделение. Пожар быстро потушили, добавил мужчина.







«Всех пациентов эвакуировали на первый этаж, на первом этаже слабый запах гари, пожарные почти разьехались», — добавил он.







Крупный пожар на этой неделе произошёл под Новосибирском: директор загоревшегося предприятия считает, что это был поджог.