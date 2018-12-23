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Автобус с пассажирами столкнулся с краном на площади Маркса

Погрузчик не заметил на дороге ЛИАЗ

О пострадавших пассажирах не сообщалось
О пострадавших пассажирах не сообщалось


Утром 23 декабря на площади Карла Маркса в Ленинском районе Новосибирска столкнулись автобус № 57 и погрузчик — о пострадавших в столкновении не сообщали.


Авария произошла в 11:20 возле гостиницы «Турист», рассказали аварийные комиссары службы «Автоспас». По их информации, автобус двигался от кольца возле ГУМа к кольцу у магазина «Кристалл» и столкнулся с погрузчиком, который выезжал с территории стройки.


Водитель погрузчика не заметил автобус при выезде
Водитель погрузчика не заметил автобус при выезде


«Говорит, не увидел слева автобус и допустил с ним столкновение, — рассказали аваркомы. — Пассажиры не пострадали, вызвали своего комиссара».


В результате аварии у автобуса выбило лобовое стекло и смяло корпус с дверью в водительскую кабину, а у погрузчика снесло стрелу.


По данным «Автоспаса», этот автобус не в первый раз попадает в ДТП: около двух месяцев назад комиссары уже оформляли ДТП с его участием.


Гостиницу «Турист» начали разбирать в октябре, к декабрю самый известный долгострой Новосибирска лишился фасада, сейчас работы продолжаются.


Автобусы в Новосибирске нередко оказываются участниками аварий, особенно во время гололёда: в середине декабря из-за аварии с участием автобуса образовалась пробка длиной 1,5 км, а не поделившие проезд два автобуса и троллейбус полностью заблокировали одну из сторон движения на улице Восход

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