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Новосибирский сноуборд-парк назвали одним из лучших в России

«Горский» попал в топ-10 самых популярных сноуборд-парков страны

Городской сноуборд-парк оказался в числе лучших в России
Городской сноуборд-парк оказался в числе лучших в России


Новосибирский сноуборд-парк «Горский» включили в рейтинг лучших в России — он занял 8-е место в топ-10 аналитического агентства «ТурСтат».


Как пояснили в «ТурСтате», рейтинг составили по результатам анализа и оснащённости мест для катания на сноуборде и отзывов в интернете. На сервисе Flamp у новосибирского сноуборд-парка рейтинг 4, по результатам 150 отзывов на Google — 4,2.


В топ-3 составители рейтинга включили «Губернский центр сноуборда и горных лыж» в Шерегеше — он занял 2-е место, уступив только курорту «Роза Хутор».


11 декабря «Горский» вошёл в маршрут эстафеты огня XXIX Зимней универсиады: сперва факел спустился вниз по склону с бронзовым призёром и уроженкой Новосибирска Алёной Заварзиной, а затем поднялся с лыжником Дмитрием Сальниковым.

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