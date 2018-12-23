Новосибирский сноуборд-парк назвали одним из лучших в России
«Горский» попал в топ-10 самых популярных сноуборд-парков страны
Новосибирский сноуборд-парк «Горский» включили в рейтинг лучших в России — он занял 8-е место в топ-10 аналитического агентства «ТурСтат».
Как пояснили в «ТурСтате», рейтинг составили по результатам анализа и оснащённости мест для катания на сноуборде и отзывов в интернете. На сервисе Flamp у новосибирского сноуборд-парка рейтинг 4, по результатам 150 отзывов на Google — 4,2.
В топ-3 составители рейтинга включили «Губернский центр сноуборда и горных лыж» в Шерегеше — он занял 2-е место, уступив только курорту «Роза Хутор».
11 декабря «Горский» вошёл в маршрут эстафеты огня XXIX Зимней универсиады: сперва факел спустился вниз по склону с бронзовым призёром и уроженкой Новосибирска Алёной Заварзиной, а затем поднялся с лыжником Дмитрием Сальниковым.
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Лиза Пичугина
Фото Густаво Зырянова