Зарядить телефон и взять термос с чаем: спасатели рассказали, как выжить в наступающих морозах





Новосибирские спасатели МЧС предупредили новосибирцев о приближающихся морозах — на область надвигается похолодание до –40 градусов.







В связи с этим спасатели объявили о полной готовности не только своих служб, но и дорожных, и коммунальных. «При необходимости мы можем поднять в том числе и резервные силы», — заверили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.







В МЧС также напомнили о правилах, которые следует соблюдать в ближайшие дни. С особенным вниманием к погоде в ведомстве посоветовали отнестись автомобилистам и жителям частного сектора.







«Отправляясь в далёкие поездки, необходимо, чтобы автомобиль был технически исправен.





С собой нужно иметь тёплую одежду — не по температуре в салоне автомобиля, а по той, которая на улице, — подчеркнули в пресс-службе МЧС.





— Иметь полностью заряженный телефон, в случае чрезвычайной ситуации звонить по телефону 101 или 112. Идеальный вариант — если будет с собой термос с горячим чаем или кофе. Самое главное для жителей области — сообщать, куда отправились, и по прибытии на место также родственникам отзвониться».







В домах и квартирах нельзя использовать неисправные обогреватели и нужно следить за температурой в печи: лучше протопить её несколько раз, чем перекалить, напомнили в ведомстве.







Актуальную температуру воздуха и погодные явления с собственной метеостанции НГС всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.







К похолоданию готовятся не только спасатели, но и коммунальщики: они пообещали подогреть батареи к новым морозам.