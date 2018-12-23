Мэрия отсудила у застройщика 29 миллионов за участок под долгостроем

Арбитражный суд решил взыскать с компании «ТРЕСТ 43» долг за три года

На спорном участке расположен долгострой





Мэрия Новосибирска через суд добилась возвращения долга за участок на Немировича-Данченко, 16/2 — на нём расположен долгострой, который завершает компания «Стройтрест № 43».







В документах суда указано, что компания «ТРЕСТ 43» (данные полностью совпадают с данными АО «Стройтрест № 43») с декабря 2013 года до января 2017 года не платила аренду за участок. Накопленная задолженность вместе с неустойкой составили более 29,6 млн рублей.







«Доказательств своевременного внесения арендной платы по договору ООО "ТРЕСТ 43" не представлено, арифметический расчёт задолженности и неустойки ответчиком не оспорен», — при этом подчёркивается в документах.







По информации публичной кадастровой карты, на спорном участке находится дом на Немировича-Данченко, 16/2 — изначально его строила компания «Новосибирск СтройМонтаж» — в прошлом году бывший директор компании предстал перед судом за мошенничество, имущественный ущерб юрлицам и легализацию денег. Компания «Стройтрест № 43» взялась завершить четыре долгостроя компании, в числе которых и дома на Немировича-Данченко, 16/1, 16/2 и 16/3. Первый из них сдали уже в 2015 году, второй власти рассчитывали принять в эксплуатацию до конца 2018 года, но пока информация о выданном разрешении на ввод мэрией не опубликована. На сайте застройщика при этом есть только информация о доме на Немировича-Данченко, 16/3.







Решение арбитражного суда может быть обжаловано в течение месяца, но в компании «Стройтрест № 43» его не прокомментировали.







Ранее рабочие застройщика пожаловались на задержку зарплаты — в мэрии признали, что не выплатили компании более 50 млн рублей за строительство новой школы.