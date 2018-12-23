Мэрия отсудила у застройщика 29 миллионов за участок под долгостроем
Арбитражный суд решил взыскать с компании «ТРЕСТ 43» долг за три года
Мэрия Новосибирска через суд добилась возвращения долга за участок на Немировича-Данченко, 16/2 — на нём расположен долгострой, который завершает компания «Стройтрест
В документах суда указано, что компания
«Доказательств своевременного внесения арендной платы по договору ООО
По информации публичной кадастровой карты, на спорном участке находится дом на Немировича-Данченко, 16/2 — изначально его строила компания «Новосибирск СтройМонтаж» — в прошлом году бывший директор компании предстал перед судом за мошенничество, имущественный ущерб юрлицам и легализацию денег. Компания «Стройтрест
Решение арбитражного суда может быть обжаловано в течение месяца, но в компании «Стройтрест
Ранее рабочие застройщика пожаловались на задержку зарплаты — в мэрии признали, что не выплатили компании более 50 млн рублей за строительство новой школы.
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Лиза Пичугина
Фото из архива НГС