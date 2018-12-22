Спасатели предупредили новосибирцев о 40-градусных морозах

Спасатели рассказали, как себя вести, чтобы не получить обморожение





Сегодня, 22 декабря, спасатели МЧС предупредили новосибирцев об аномальном холоде, который надвигается на регион.







«В период с 24 по 28 декабря ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами -33 градуса и ниже, местами сильные морозы до -40», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.





По данным сайта Западно-Сибирского Гидрометцентра, уже в понедельник, 24 декабря, температура воздуха в городе опустится до -34 градусов Цельсия. Днём осадков не ожидается.





В связи с этим спасатели объявили экстренное предупреждение. «При длительном пребывании на улице во время сильных морозов существует риск получить обморожение. Нужно помнить, что к обморожению может привести одежда не по сезону, тесная и влажная одежда и обувь, длительное неподвижное положение. Часто получению обморожения сопутствует нахождение человека в нетрезвом состоянии», — говорится в предупреждении МЧС.





Также спасатели рассказали, каким рекомендациям нужно следовать, чтобы избежать обморожения, в том числе: тепло одеваться, не носить металлические украшения, не выпивать и не курить на морозе, а также двигаться, если на улице нужно провести много времени.





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