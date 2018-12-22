подробности

Спасатели предупредили новосибирцев о 40-градусных морозах

Аномальный холод придёт в понедельник

Спасатели рассказали, как себя вести, чтобы не получить обморожение
Спасатели рассказали, как себя вести, чтобы не получить обморожение


Сегодня, 22 декабря, спасатели МЧС предупредили новосибирцев об аномальном холоде, который надвигается на регион.


«В период с 24 по 28 декабря ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами -33 градуса и ниже, местами сильные морозы до -40», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.


По данным сайта Западно-Сибирского Гидрометцентра, уже в понедельник, 24 декабря, температура воздуха в городе опустится до -34 градусов Цельсия. Днём осадков не ожидается.


В связи с этим спасатели объявили экстренное предупреждение. «При длительном пребывании на улице во время сильных морозов существует риск получить обморожение. Нужно помнить, что к обморожению может привести одежда не по сезону, тесная и влажная одежда и обувь, длительное неподвижное положение. Часто получению обморожения сопутствует нахождение человека в нетрезвом состоянии», — говорится в предупреждении МЧС.


Также спасатели рассказали, каким рекомендациям нужно следовать, чтобы избежать обморожения, в том числе: тепло одеваться, не носить металлические украшения, не выпивать и не курить на морозе, а также двигаться, если на улице нужно провести много времени. 


Актуальную температуру воздуха и погодные явления с собственной метеостанции НГС всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.


Прочтений: 2028

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено