Спасатели предупредили новосибирцев о 40-градусных морозах
Аномальный холод придёт в понедельник
Сегодня, 22 декабря, спасатели МЧС предупредили новосибирцев об аномальном холоде, который надвигается на регион.
«В период с 24 по 28 декабря ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами -33 градуса и ниже, местами сильные морозы до -40», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.
По данным сайта Западно-Сибирского Гидрометцентра, уже в понедельник, 24 декабря, температура воздуха в городе опустится до -34 градусов Цельсия. Днём осадков не ожидается.
В связи с этим спасатели объявили экстренное предупреждение. «При длительном пребывании на улице во время сильных морозов существует риск получить обморожение. Нужно помнить, что к обморожению может привести одежда не по сезону, тесная и влажная одежда и обувь, длительное неподвижное положение. Часто получению обморожения сопутствует нахождение человека в нетрезвом состоянии», — говорится в предупреждении МЧС.
Также спасатели рассказали, каким рекомендациям нужно следовать, чтобы избежать обморожения, в том числе: тепло одеваться, не носить металлические украшения, не выпивать и не курить на морозе, а также двигаться, если на улице нужно провести много времени.
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Александра Трофименко
Фото Анны Золотовой