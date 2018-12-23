В Музее документального кино сохранили технику, на которой можно смотреть редкие плёночные фильмы





Новосибирцам показали американский плёночный фильм «Три мушкетёра» 1939 года — советские солдаты вывезли его из Германии после победы в Великой Отечественной войне.





В Музее документального кино Новосибирска также сохранилась одна из копий: оригинал был снят на английском, а советские киношники добавили субтитры на русском языке.





«Что удивительно, в этом фильме композитор — [Самуил] Покрасс, который написал [музыку к песне] «Красная армия всех сильней». После революции он жил здесь [в России], написал это, чуть-чуть поработал и уехал в Америку, — рассказал корреспонденту НГС сотрудник Музея документального кино Анатолий Антонов. — Точно не могу сказать, откуда взялся фильм. История такая: в своё время, когда Западно-Сибирская киностудия работала, киношники оставляли себе копии. Это трофейное кино, в праздники, на Новый год крутили».





Такие киноплёнки сейчас можно посмотреть только на сохранившейся после закрытия Западно-Сибирской киностудии технике. Анатолий Антонов показал, как правильно заряжать кинопроектор, чтобы посмотреть архивные 35-миллиметровые плёнки.





Просмотр фильма сопровождается потрескиванием кинопроектора





На этой неделе в Музей документального кино передали уникальную находку — на АО «Электроагрегат» нашли фильм о юбилее завода, который пролежал в архивах четверть века.