Хоккей: «Сибирь» проиграла владивостокскому «Адимралу»
Счёт игры —1:4
Сегодня, 22 декабря, хоккейная команда «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги уступила владивостокскому «Адмиралу» со счётом 1:4.
Счёт игры на шестой минуте матча открыли гости: нападающий из Владивостока Никита Феоктистов поразил ворота Алексея Красикова. Вторую шайбу в ворота новосибирской команды забил нападающий ХК «Адмирал» Константин Глазычев.
В начале второго периода, несмотря на игру в меньшинстве из-за удаления Максима Игнатовича, новосибирская команда все же смогла забить гол в ворота соперника. Шайбу забросил защитник Николай Демидов.
Однако в конце второго периода защитник «Адмирала» Денис Вихарев забил третью шайбу в ворота нашей команды.
А в начеле 3-го периода в ворота «Сибири» прилетела ещё одна шайба. На этот раз её забил нападающий из владивостокской команды Сергей Коньков.
В прошлый четверг «Сибирь» третий раз в сезоне обыграла хабаровский «Амур» со счётом 4:3. Следующий матч новосибирская команда сыграет против омского «Авангарда» уже в понедельник, 24 декабря.
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Александра Трофименко
Фото vk.com/hcsibir1962