«Она была жестоко покалечена»: новосибирцы собрались в Первомайском сквере из-за громкого ДТП

Сибиряки протестовали против затягивания суда в Болотном

«Она была жестоко покалечена»: новосибирцы собрались в Первомайском сквере из-за громкого ДТП

Сегодня днем в Первомайском сквере собрались родственники и знакомые погибшей в ДТП Алины Сивковой - они протестовали против «затягивания суда» над виновником ДТП. Всего на митинг пришло 24 новосибирца. 


Авария произошла 13 февраля 2016 года под Болотным. «Моя дочь ехала пассажиром в Хонде, она ехала с Томска, - рассказала корреспонденту НГС мама погибшей девочки Марина Ивашова. - Кроме нее и водителя в машине было три человека. И на встречу выехал 24-летний житель города Бердска. Он просто выскочил на встречку на грузовике. И сразу лобовое столкновение произошло. Водитель молодой мужчина стал инвалидом. Девочка которая сидели впереди пассажирка сломала ключицу. Моя дочь сидела сзади за водителем, она единственная, кто погиб. Чтобы ее не хоронить в закрытом гробу, мне пришлось заказывать реставрацию тела. Потому что она была жестоко покалечена». 


Ивашова пояснила, что она хочет добиться  «справедливого наказания для убийцы и прекратить затягивание судов» - женщина боится, что водителю удастся избежать наказания. 


Недавно в городе прошёл пикет в поддержку Александра Овсянникова, осужденного на 7,5 лет колонии строгого режима за смерть соседа Дениса Ивлева, которая произошла два года назад. 

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