Правительство решило дать премию в два миллиона рублей арестованному экс-директору НИИТО

До неожиданного увольнения Садовой проработал в НИИТО больше тридцати лет

В Москве объявили лауреатов премии правительства России в области науки и техники — одним из лауреатов стал уволенный из НИИТО в феврале Михаил Садовой.







«с 1 января 2014 года учреждены ежегодные премии в области науки и техники, в том числе премии за работы в сфере обороны и безопасности, в размере 2 миллиона рублей каждая. В 2018 году премий Правительства удостоены работы в области медицины, энергетики, геологии, материаловедения, машиностроения, информационных технологий, строительства, биотехнологий и сельского хозяйства.», — сообщается на сайте правительства России.





Так, премию президента присвоили трём новосибирцам из Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии: доктору медицинских наук, руководителю отделения Михаилу Михайловскому, кандидату технических наук, сотруднику Владимиру Сарнадскому и экс-директору НИИТО Михаилу Садовому.





На сайте выложен документ, в котором Садовой представлен директором института, хотя в настоящее время обязанности директора исполняет Ирина Кирилова. Садового уволили в феврале 2018 года, после этого он оказался под домашним арестом — следователи подозревают Садового в крупных растратах.





До неожиданного увольнения Садовой проработал в Новосибирском НИИ травматологии и ортопедии больше 30 лет, пройдя с 1985 года путь от младшего сотрудника до директора института. По информации с сайта НИИТО, много лет он вёл научную работу по лечению деформации позвоночника. Кроме того, Садовой был инициатором создания в Новосибирске крупного медицинского технопарка. В прошлом году он стал координатором «Здорового будущего» — социального проекта партии «Единая Россия», который должен был повысить качество медицинской помощи в регионе.







В прошлом году государственные премии из рук Путина получили два сотрудника новосибирского биомедицинского исследовательского центра им. Мешалкина — Александр Караськов и Евгений Покушалов.

