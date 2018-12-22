«Стучат, гремят и не дают спать»: жители улицы Кошурникова возмущены ночной стройкой

По словам местных жителей, стройка на Кошурникова идёт всю ночь

Жители дома № 22/6 по улице Кошурникова в Новосибирске возмутились стройкой, звуки которой беспокоят их поздно ночью.







«Ужасный ветер, но стройка не прекращается, — рассказала корреспонденту НГС жительница дома. — Стучат, гремят и не дают спать. У нас из окон стройка ЖК "Пифагор". И эта стройка каждый день, вернее ночь. Я писала и звонила в ЖК, останавливалась стройка ночью на три дня и опять».







Читательница пояснила, что вчера из-за шума на стройке ей с маленьким ребёнком удалось заснуть только в пять утра, работы в это время всё ещё шли.



