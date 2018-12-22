«Стучат, гремят и не дают спать»: жители улицы Кошурникова возмущены ночной стройкой
По словам местных жителей, строители работают до пяти утра
Жители дома
«Ужасный ветер, но стройка не прекращается, — рассказала корреспонденту НГС жительница дома. — Стучат, гремят и не дают спать. У нас из окон стройка ЖК "Пифагор". И эта стройка каждый день, вернее ночь. Я писала и звонила в ЖК, останавливалась стройка ночью на три дня и опять».
Читательница пояснила, что вчера из-за шума на стройке ей с маленьким ребёнком удалось заснуть только в пять утра, работы в это время всё ещё шли.
Ранее жительница улицы Татьяны Снежиной сообщала о том, что работы на стройке рядом с домом
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Алёна Истомина
Фото читательницы НГС