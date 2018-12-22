«Стучат, гремят и не дают спать»: жители улицы Кошурникова возмущены ночной стройкой

По словам местных жителей, строители работают до пяти утра

По словам местных жителей, стройка на Кошурникова идёт всю ночь
По словам местных жителей, стройка на Кошурникова идёт всю ночь

Жители дома № 22/6 по улице Кошурникова в Новосибирске возмутились стройкой, звуки которой беспокоят их поздно ночью. 


«Ужасный ветер, но стройка не прекращается, — рассказала корреспонденту НГС жительница дома. — Стучат, гремят и не дают спать. У нас из окон стройка ЖК "Пифагор". И эта стройка каждый день, вернее ночь. Я писала и звонила в ЖК, останавливалась стройка ночью на три дня и опять». 


Читательница пояснила, что вчера из-за шума на стройке ей с маленьким ребёнком удалось заснуть только в пять утра, работы в это время всё ещё шли. 


Ранее жительница улицы Татьяны Снежиной сообщала о том, что работы на стройке рядом с домом № 41 идут даже в выходные, причем с раннего утра, а 8 августа крики строителей и грохот машины раздавались до часу ночи.

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