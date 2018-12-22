«Довольно забавная ситуация»: в Толмачёво на шесть часов задержали рейс в Москву

По словам пассажиров, задержка вызвана повреждением колеса у самолёта

В Новосибирске на шесть часов отложили вылет рейса в Москву — по словам пассажиров, задержка связана с тем, что у самолёта оказалось повреждено колесо.







Информацию о задержки рейса ДР 420 «Новосибирск — Москва» в редакцию НГС сообщила читательница Кристина.





«Довольно такая забавная ситуация, — рассказала Кристина. — Нас вроде уже хотели пускать на самолёт, он прилетел из Москвы, чтобы нас уже туда заводить. И начали откладывать на час, каждый час ещё на час. Вышла девушка-представитель, и вроде ещё какие-то пассажиры узнавали у сотрудников о том, что что-то было на полосе посадочной, что повредило колесо [самолёта]. В общем сейчас они либо ищут колесо, как ни странно, либо вызывают какой-то борт, чтобы забрать пассажиров. Ну они сами довольно шокированы этим. Говорят, что очень странно».







В настоящее время рейс задержан до 13:30. По данным онлайн-табло Толмачёво, рейс ДР 420 «Новосибирск — Москва» авиакомпании «Победа» должен был вылететь из Новосибирска в 07:20.





Корреспондент НГС направил запрос в авиакомпанию «Победа», чтобы узнать, из-за чего случилась задержка и сколько пассажиров было зарегистрировано на рейс.







Задержки вылетов рейсов как по России, так и за границу происходят время от времени. Один из последних случаев был 17 ноября прошлого года. Тогда чартерный рейс «Новосибирск — Краби» вылетел из Толмачёво с 17-часовым опозданием.

