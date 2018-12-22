Женщина выпала с балкона многоэтажки в Кировском районе

Женщина погибла на месте

Сегодня утром с балкона шестнадцатиэтажного дома № 6 по улице Николая Сотникова выпала женщина. Установлено, что она погибла на месте.







«В 8:20 дворник сообщил в полицию о том, что найдено тело, — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — Женщина 1987 года рождения, сейчас на месте работают сотрудники полиции».







По информации очевидцев в социальных сетях, у погибшей женщины осталось трое детей.





Накануне в Дзержинском районе Новосибирска из окна 5-го этажа выпал мужчина: врачи диагностировали у пострадавшего перелом ноги.