Владельцы крупнейшей сети магазинов суши открыли на Горького кафе с раменом и виски
Своё заведение они скромно назвали «Ичибан», что по-японски значит «первый»
Первое заведение нового проекта владельцев сети «Суши Make» — кафе «Ичибан», начало работать в тестовом режиме вечером в минувшую пятницу.
«Ичибан» расположился на первом этаже офисного здания на улице Горького, 54. Прежде здесь работал обувной магазин, большую половину помещения которого ещё раньше уже занял универсам сети «Ярче!».
В кафе большая открытая кухня, в зале порядка 40 мест, часть которых расположены вдоль барной стойки. Стены выкрашены в серый «бетонный» цвет, на нем чуть более темным тоном нанесен рисунок, отдаленно напоминающий иероглифы. Название заведения переводится с японского как «первый».
Как пояснил совладелец «Суши Make» Александр Жулковский, новое заведение — это «концепт-кар», на базе которого рестораторы собираются обкатать новую концепцию, которая позволит развиваться в нише демократичных кафе.
Сейчас «Суши Make» представляет собой сеть магазинов готовых роллов, работающую в 10 городах России. Больше всего у нее точек в родном Новосибирске (43), следом идут Москва (16), Барнаул (8) и Ярославль (4), в остальных городах расположены ещё 14 точек. В значительной части её заведений продаются преимущественно роллы, лишь там, где это позволяет помещение, можно заказать также лапшу (реже — супы).
Главное блюдо «Ичибан» — рамен (японский суп с лапшой), в меню его пять видов — от 179 до 299 рублей. В разделе основных блюд есть курица в специальной глазури (279 рублей), свинина в кисло-сладком соусе, утка и т.д. Самое дорогое горячее — креветки в соусе сладкий чили (439 рублей). В кафе готовят также разные виды лапши (уже без бульона). Отдельный раздел посвящен более привычным для «Суши Make» роллам.
В отличие от «Суши Make» в новом заведении можно заказать пиво, вино, коктейли и крепкий алкоголь (виски, текилу, ром и т. д.). Создатели заведения надеются на то, что «Ичибан» будет днем работать преимущественно как закусочная, а вечером превращаться в бар. Подобная концепция, нужно сказать, в Новосибирске уже работала. Закрывшееся в начале этого года заведение ЛПШБР пыталось совмещать лапшичную и бар с музыкальными программами.
«Ичибан» — очередной проект в нише так называемой «паназиатской кухни» (то есть сочетания блюд из Китая, Японии и стран Юго-Восточной Азии). Среди наиболее ярких примеров такого рода ресторан Aziatish Дениса Иванова (работает в чуть более высоком ценовом сегменте) и закусочная Dimsum Bao ресторанной компании «Foodee Люди». Ей же принадлежит сеть созданная чуть раньше, но также специализирующаяся на блюдах паназиатской кухни Kung Pho, одно из заведений которой расположено в том же здании, что и «Ичибан».
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Стас Соколов
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