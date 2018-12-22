Владельцы крупнейшей сети магазинов суши открыли на Горького кафе с раменом и виски

Главное блюдо заведения — японская лапша с бульоном под названием рамен. Цены начинаются со 179 рублей за порцию





Первое заведение нового проекта владельцев сети «Суши Make» — кафе «Ичибан», начало работать в тестовом режиме вечером в минувшую пятницу.







Кафе открылось по соседству с магазином «Ярче!» на Горького





«Ичибан» расположился на первом этаже офисного здания на улице Горького, 54. Прежде здесь работал обувной магазин, большую половину помещения которого ещё раньше уже занял универсам сети «Ярче!».







Оформление зала выполнено в очень сдержанной цветовой гамме





В кафе большая открытая кухня, в зале порядка 40 мест, часть которых расположены вдоль барной стойки. Стены выкрашены в серый «бетонный» цвет, на нем чуть более темным тоном нанесен рисунок, отдаленно напоминающий иероглифы. Название заведения переводится с японского как «первый».







Как пояснил совладелец «Суши Make» Александр Жулковский, новое заведение — это «концепт-кар», на базе которого рестораторы собираются обкатать новую концепцию, которая позволит развиваться в нише демократичных кафе.







Ставшее модным в последнее время гавайское блюдо поке (салат с рыбой, выложенный поверх риса). На фото — поке с тунцом (269 рублей)





Сейчас «Суши Make» представляет собой сеть магазинов готовых роллов, работающую в 10 городах России. Больше всего у нее точек в родном Новосибирске (43), следом идут Москва (16), Барнаул (8) и Ярославль (4), в остальных городах расположены ещё 14 точек. В значительной части её заведений продаются преимущественно роллы, лишь там, где это позволяет помещение, можно заказать также лапшу (реже — супы).







На стене нарисованы знаки отдаленно напоминающие иероглифы





Главное блюдо «Ичибан» — рамен (японский суп с лапшой), в меню его пять видов — от 179 до 299 рублей. В разделе основных блюд есть курица в специальной глазури (279 рублей), свинина в кисло-сладком соусе, утка и т.д. Самое дорогое горячее — креветки в соусе сладкий чили (439 рублей). В кафе готовят также разные виды лапши (уже без бульона). Отдельный раздел посвящен более привычным для «Суши Make» роллам.







Цены на алкоголь в заведении начинаются со 149 рублей (столько стоит стопка водки или бокал вермута)





В отличие от «Суши Make» в новом заведении можно заказать пиво, вино, коктейли и крепкий алкоголь (виски, текилу, ром и т. д.). Создатели заведения надеются на то, что «Ичибан» будет днем работать преимущественно как закусочная, а вечером превращаться в бар. Подобная концепция, нужно сказать, в Новосибирске уже работала. Закрывшееся в начале этого года заведение ЛПШБР пыталось совмещать лапшичную и бар с музыкальными программами.









«Ичибан» — очередной проект в нише так называемой «паназиатской кухни» (то есть сочетания блюд из Китая, Японии и стран Юго-Восточной Азии). Среди наиболее ярких примеров такого рода ресторан Aziatish Дениса Иванова (работает в чуть более высоком ценовом сегменте) и закусочная Dimsum Bao ресторанной компании «Foodee Люди». Ей же принадлежит сеть созданная чуть раньше, но также специализирующаяся на блюдах паназиатской кухни Kung Pho, одно из заведений которой расположено в том же здании, что и «Ичибан».

