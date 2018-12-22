Вылетел на встречку: пассажирка погибла в ночном ДТП в Кировском районе

На месте работают три реанимобиля и спасатели МАСС

Столкновение произошло около часу ночи
Столкновение произошло около часу ночи


Ночью 22 декабря на улице Ватутина столкнулись иномарки Toyota Probox и Nissan Primera. Водитель «Ниссана» шел на обгон со стороны улицы Немировича-Данченко и не справился с управлением. Седан вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с «Тойотой»


«Ниссан» вынесло на встречную полосу
«Ниссан» вынесло на встречную полосу


Как сообщил в соцсетях аварийный комиссар Александр Кононов, в аварии пострадало около семи человек, всем оказывается медицинская помощь. Одна из пассажирок погибла в реанимобиле. Всего на месте ДТП работает три реанимобиля. 


Авария произошла недалеко от остановки «Тульскиий мост»
Авария произошла недалеко от остановки «Тульскиий мост»


В пятницу, 21 декабря, на автодороге Р-255 «Сибирь» столкнулись две легковые машины и фура — один человек пострадал.

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