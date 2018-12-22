Вылетел на встречку: пассажирка погибла в ночном ДТП в Кировском районе
На месте работают три реанимобиля и спасатели МАСС
Ночью 22 декабря на улице Ватутина столкнулись иномарки Toyota Probox и Nissan Primera. Водитель «Ниссана» шел на обгон со стороны улицы Немировича-Данченко и не справился с управлением. Седан вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с «Тойотой»
Как сообщил в соцсетях аварийный комиссар Александр Кононов, в аварии пострадало около семи человек, всем оказывается медицинская помощь. Одна из пассажирок погибла в реанимобиле. Всего на месте ДТП работает три реанимобиля.
В пятницу, 21 декабря, на автодороге Р-255 «Сибирь» столкнулись две легковые машины и фура — один человек пострадал.
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Маша Вьюн
Фото АСТ-54