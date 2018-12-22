В Новосибирске заработала закусочная из Краснодара, самое дешевое блюдо там стоит 1500 рублей
Кроме раков здесь могут сварить осьминога, но он ещё дороже
Заведение сети «Раковарня Ивана Раковара» заработало вчера вечером на Ленина, 27. В меню всего два основных блюда: раки и осьминоги, которых варят в разных бульонах.
«Раковарня» заняла небольшое помещение в реконструированной одноэтажной пристройке к жилым домам
По внутреннему оформлению «Иван Раковар» представляет собой демократичную закусочную с недорогой мебелью и простым интерьером. В зале порядка 30 посадочных мест (с учетом стульев у барной стойки). Сама барная стойка обшита ориентированно-стружечными плитами — из такого материала нередко делают временные рабочие бытовки.
Меню «раковарни» (как именует себя заведение) состоит, по сути, из двух блюд: вареных раков и вареных осьминогов, которых могут сварить или пожарить с разными добавками. Цены на раков начинаются с 1049 рублей за половину килограмма — правда, вчера сразу после открытия таких маленьких раков не было в наличии. Раки следующего (по цене) размера будут стоить уже 1490 рублей. К этой цене добавится стоимость варки или жарки (от 119 и 149 рублей).
Осьминоги продаются по цене от 2890 рублей за килограмм, причем заказать можно только всего осьминога целиком. В меню честно указано, что вес морского гада составит «от одного до двух килограмм».
Таким образом, можно смело утверждать, что «Иван Раковар» — заведение с самым высоким средним чеком в Новосибирске. Даже в ресторанах, которые считаются элитными (PuppenHaus, Т.B.K. Lounge), в меню есть немало блюд, которые стоят ощутимо меньше тысячи рублей.
Как можно понять из сайта и соцсетей бренда «Иван Раковар», сеть основана в Краснодаре (где сейчас работает уже две раковарни). Ещё по одному заведению расположено в Москве, Ессентуках, Туле и Новороссийске. Новосибирское кафе открыто по франчайзингу. Единственный учредитель компании ООО «Хорошее место», которое принадлежит заведение, — Аршак Галоян (данные системы «Контур.Фокус»).
Рестораторы в последнее время всё чаще решаются на рискованные проекты, пытаясь сконцентрироваться на каком-то одном виде продуктов. Так, в ноябре на Красном проспекте заработал бар «Мо'рики», где готовят только морепродукты и рыбу.
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Стас Соколов
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