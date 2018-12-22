В Новосибирске заработала закусочная из Краснодара, самое дешевое блюдо там стоит 1500 рублей

Кроме раков здесь могут сварить осьминога, но он ещё дороже

Интерьер производит впечатление демократичной закусочной с низкими ценами





Заведение сети «Раковарня Ивана Раковара» заработало вчера вечером на Ленина, 27. В меню всего два основных блюда: раки и осьминоги, которых варят в разных бульонах.







«Раковарня» заняла небольшое помещение в реконструированной одноэтажной пристройке к жилым домам № 25, 27 и 29 на улице Ленина. Ранее здесь открылись ресторан «Сыроварня» и кафе вьетнамской кухни Pho.







По внутреннему оформлению «Иван Раковар» представляет собой демократичную закусочную с недорогой мебелью и простым интерьером. В зале порядка 30 посадочных мест (с учетом стульев у барной стойки). Сама барная стойка обшита ориентированно-стружечными плитами — из такого материала нередко делают временные рабочие бытовки.







Зал рассчитан всего на 30 человек





Меню «раковарни» (как именует себя заведение) состоит, по сути, из двух блюд: вареных раков и вареных осьминогов, которых могут сварить или пожарить с разными добавками. Цены на раков начинаются с 1049 рублей за половину килограмма — правда, вчера сразу после открытия таких маленьких раков не было в наличии. Раки следующего (по цене) размера будут стоить уже 1490 рублей. К этой цене добавится стоимость варки или жарки (от 119 и 149 рублей).







Осьминоги продаются по цене от 2890 рублей за килограмм, причем заказать можно только всего осьминога целиком. В меню честно указано, что вес морского гада составит «от одного до двух килограмм».







Таким образом, можно смело утверждать, что «Иван Раковар» — заведение с самым высоким средним чеком в Новосибирске. Даже в ресторанах, которые считаются элитными (PuppenHaus, Т.B.K. Lounge), в меню есть немало блюд, которые стоят ощутимо меньше тысячи рублей.







Как можно понять из сайта и соцсетей бренда «Иван Раковар», сеть основана в Краснодаре (где сейчас работает уже две раковарни). Ещё по одному заведению расположено в Москве, Ессентуках, Туле и Новороссийске. Новосибирское кафе открыто по франчайзингу. Единственный учредитель компании ООО «Хорошее место», которое принадлежит заведение, — Аршак Галоян (данные системы «Контур.Фокус»).







Рестораторы в последнее время всё чаще решаются на рискованные проекты, пытаясь сконцентрироваться на каком-то одном виде продуктов. Так, в ноябре на Красном проспекте заработал бар «Мо'рики», где готовят только морепродукты и рыбу.