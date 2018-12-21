Новосибирская IT-компания вошла в тридцатку лучших мобильных разработчиков России

Средняя стоимость разработки приложений в городе составила 660 тысяч рублей

Всего организаторы изучили 15 013 мобильных приложений, запущенных 716 агентствами
Всего организаторы изучили 15 013 мобильных приложений, запущенных 716 агентствами


Новосибирская IT-компания «Magora Systems» заняла 23-е место в рейтинге разработчиков мобильных приложений – 2018. Список составил аналитический сервис Рейтинг Рунета.


«В рейтинге участвуют компании, разрабатывающие мобильные приложения для популярных операционных систем. Основной рейтинг строится на основе двух локальных рейтингов по каждой из этих платформ, а также локального рейтинга подрядчиков крупнейших компаний (в нём учитываются приложения, разработанные для крупнейших компаний России и мира): IOS, Android, подрядчики крупнейших компаний», — говорится в тексте исследования. 


Справка: компания Magora Systems была основана в 2010 году двумя университетскими друзьями. Сейчас фирма делает различные программные продукты для компаний и стартапов из 25 стран. 


Вчера три новосибирских вуза вошли в мировой рейтинг по гуманитарным наукам. В общем зачете НГУ занял 267-е место, а НГТУ попал на 448-ю позицию. НГУЭУ попал в рейтинг социальных наук. 

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