Новосибирская IT-компания вошла в тридцатку лучших мобильных разработчиков России

Всего организаторы изучили 15 013 мобильных приложений, запущенных 716 агентствами





Новосибирская IT-компания «Magora Systems» заняла 23-е место в рейтинге разработчиков мобильных приложений – 2018. Список составил аналитический сервис Рейтинг Рунета.





«В рейтинге участвуют компании, разрабатывающие мобильные приложения для популярных операционных систем. Основной рейтинг строится на основе двух локальных рейтингов по каждой из этих платформ, а также локального рейтинга подрядчиков крупнейших компаний (в нём учитываются приложения, разработанные для крупнейших компаний России и мира): IOS, Android, подрядчики крупнейших компаний», — говорится в тексте исследования.







Справка: компания Magora Systems была основана в 2010 году двумя университетскими друзьями. Сейчас фирма делает различные программные продукты для компаний и стартапов из 25 стран.





Вчера три новосибирских вуза вошли в мировой рейтинг по гуманитарным наукам. В общем зачете НГУ занял 267-е место, а НГТУ попал на 448-ю позицию. НГУЭУ попал в рейтинг социальных наук.