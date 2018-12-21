Баскетбол: «Новосибирск» одержал очередную победу

В этот раз команда встретилась с екатеринбургским «Уралом»

Игра прошла в Екатеринбурге





Баскетбольный клуб «Новосибирск» одержал победу над командой из Екатеринбурга «УРАЛ Екатеринбург» в гостевом матче одной четвертой финала Кубка России.







Игра проходила 21 декабря в Екатеринбурге, во Дворце игровых видов спорта. Встреча завершилась со счётом 80:72 в пользу новосибирских баскетболистов. «Новосибирск» лидировал с первой четверти, уступил несколько очков в третьей четверти и отыгрался в последней (19:18; 22:17; 17:19; 22:18).





Следующую встречу БК «Новосибирск» проведёт 24 декабря с клубом «Иркут» из Иркутска. Неделю назад новосибирцы победили «Химки-Подмосковье» в матче Суперлиги.

